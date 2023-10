October 8, 2023 / 03:26 PM IST

టెల్ అవీవ్: ఇజ్రాయిల్‌పై యుద్ధానికి దిగిన హమాస్‌తో లెబనాన్‌కు చెందిన హిజ్బుల్లా చేరింది. ఇజ్రాయిల్‌కు చెందిన మూడు మిలిటరీ అవుట్‌పోస్ట్‌లపై బాంబులు వేసింది. ఇజ్రాయిల్‌ రాడార్ స్టేషన్‌ను నాశనం చేసింది. లెబనాన్‌కు చెందిన తీవ్రవాద సంస్థ హిజ్బుల్లా ఆదివారం ఉదయం దక్షిణ లెబనాన్‌లోని ఆక్రమిత షెబా ఫార్మ్స్‌లో మూడు సైనిక ఔట్‌పోస్టులపై మోర్టార్ షెల్స్‌లతో దాడి చేసింది. రాడార్ స్టేషన్‌ను నేరుగా దెబ్బతీసేందుకు ఈ దాడులు చేసినట్లు తెలుస్తున్నది. సిగ్నల్ టవర్లు ఉన్న ప్రాంతంలో పేలుడు జరిగిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

కాగా, దక్షిణ లెబనాన్‌లోని ఆక్రమిత ప్రాంతంలో ఉన్న ఇజ్రాయిల్‌ సైనిక స్థావరాల్లోని రాడార్ స్టేషన్‌పై బాంబు దాడికి బాధ్యత వహిస్తూ హిజ్బుల్లా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాడార్ సైట్, జెబెడిన్ సైట్, రాయిసత్ అల్-ఆలం సైట్‌పై పెద్ద సంఖ్యలో షెల్స్‌, గైడెడ్ క్షిపణులు ప్రయోగించి వాటిని దెబ్బతీసినట్లు తెలిపింది. శక్తిమంతుడు, తెలివైన దేవుడిదే విజయమని పేర్కొంది. మరోవైపు ఇజ్రాయిల్‌ కూడా హిజ్బుల్లాపై ప్రతిదాడులకు దిగినట్లు సమాచారం.

"The groups of Martyr Haj Emad Mughniyeh in the Islamic Resistance has attacked three positions of the Zionist occupation… pic.twitter.com/5SW6PvQmuD

Hezbollah has made a statement about the attacks in the past hour:

🚨BREAKING: HEZBOLLAH STATEMENT RELEASED CLAIMING RESPONSIBILITY FOR THE ATTACK ON ISRAEL

Footage apparently from the Hezbollah attack on one of the Israeli military sites this morning.

Hezbollah hasn’t officially entered the field, but is likely sending Israel a warning shot in light of IDF plans for a ground invasion on Gaza. pic.twitter.com/ZwarIqXZ3U

— Naks Bilal (@NaksBilal) October 8, 2023