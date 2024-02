Khalistani Referendum Turns Violent | ఖలిస్థానీ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ హింసాత్మకం.. ప్రత్యర్థి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ

February 3, 2024 / 09:00 PM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో జరిగిన ఖలిస్థానీ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ హింసాత్మకంగా మారింది. (Khalistani Referendum Turns Violent) ప్రత్యర్థి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో ఖలిస్థానీ వర్గాలకు చెందినవారు కొట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. జనవరి 28న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఖలిస్థాన్‌ ఏర్పాటుపై రెఫరెండం జరిగింది. కాలిఫోర్నియాలోని సుమారు 2.5 లక్షల మంది సిక్కులు ఈ ఓటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఖలిస్థానీ సానుభూతిపరులు జెండాలతో ర్యాలీలు నిర్వహించారు.

కాగా, ఈ సందర్భంగా హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయి. ప్రత్యర్థి గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణలు చెలరేగాయి. మేజర్ సింగ్ నిజ్జర్ బృందం, పన్నూ వర్గానికి చెందిన పలువురు వ్యక్తులు పరస్పరం కొట్టుకున్నారు. పరిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు భద్రతా సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మరోవైపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో కూడా ఖలీస్థాన్‌ ఏర్పాటుపై ప్రజాప్రాయ సేకరణ జరుగనున్నది.

Violent clash during the so-called "Khalistan referendum" in San Francisco involving rival gangs, with Major Singh Nijjar's group sidelined by Pannu, and SFJ promoting the Sabi gang. The vdo from 28th January. pic.twitter.com/Q9VsyflHPI

— Sidhant Sibal (@sidhant) February 3, 2024