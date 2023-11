November 13, 2023 / 10:05 AM IST

Rishi Sunak | కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ (S Jaishankar) ప్రస్తుతం యూకే (UK) పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి రిషి సునాక్‌ (Rishi Sunak)ను కలిశారు. జైశంకర్‌ తన భార్య కోక్యోతో కలిసి ఆదివారం యూకే ప్రధాన మంత్రి అధికారిక నివాసం ‘10 డౌనింగ్‌ స్ట్రీట్‌’ ( 10 Downing Stree)కు వెళ్లారు. జైశంకర్‌ దంపతులకు సునాక్‌ దంపతులు సాదర స్వాగతం పలికారు. సునాక్‌కు భారత ప్రధాని మోదీ తరఫున దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా గణపతి విగ్రహాన్ని (Ganesha statue) అందించారు. దాంతోపాటు భారత స్టార్‌ క్రికెటర్‌, పరుగుల రారాజు విరాట్‌ కోహ్లీ సంతకం చేసిన బ్యాట్‌ (Kohli signed bat)ను కూడా సునాక్‌కు బహుమతిగా ఇచ్చారు.

ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను యూకే ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. రిషి సునాక్‌, జైశంకర్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భారతీయులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపినట్లు ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది. మరోవైపు ఈ విషయాన్ని జై శంకర్‌ సైతం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఫొటోలను పంచుకుంటూ.. తనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన సునాక్‌ దంపతులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Together they expressed their very best wishes as Indian communities around the world begin #Diwali celebrations.

The Prime Minister @RishiSunak welcomed @DrSJaishankar to Downing Street this evening.

Delighted to call on Prime Minister @RishiSunak on #Diwali Day. Conveyed the best wishes of PM @narendramodi.

India and UK are actively engaged in reframing the relationship for contemporary times.

Thank Mr. and Mrs. Sunak for their warm reception and gracious hospitality. pic.twitter.com/p37OLqC40N

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 12, 2023