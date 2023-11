Israel – Hamas War | ఆల్‌ షిఫా ఆసుపత్రిలో బందీలను దాచిన హమాస్‌.. వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన ఐడీఎఫ్‌

November 20, 2023 / 12:42 PM IST

Israel – Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ మధ్య భీకర యుద్ధం (Israel – Hamas War) కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్‌ 7న ఇజ్రాయెల్‌పై హమాస్‌ ఒకేసారి ఐదువేల రాకెట్లతో దాడులకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత ఇజ్రాయెల్‌ సైతం హమాస్‌పై యుద్ధం ప్రకటించింది. హమాస్‌ (Hamas)ను అంతం చేయడమే లక్ష్యంగా గాజా స్ట్రిప్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం (Israeli Defence Force) విరుచుపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గాజాలోని అతిపెద్ద ఆసుపత్రి అయిన ఆల్‌ షిఫా (Al-Shifa Hospital)ని హమాస్‌ తమ కార్యకలాపాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా వాడుకుంటోందని ఇజ్రాయెల్‌ ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

తమ ఆరోపణలకు బలం చేకూర్చేలా సాక్ష్యాలను కూడా బయటపెడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆసుపత్రిలోకి ప్రవేశించిన ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం అక్కడ తనిఖీలు చేపట్టి.. ఆసుపత్రిలోని ఎంఆర్‌ఐ యూనిట్‌లో పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలను కనుగొంది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను కూడా ఐడీఎఫ్‌ ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసింది. కాగా, తాజాగా ఆసుపత్రిలో బందీలను దాచిపెట్టిన ఓ వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది. అక్టోబర్‌ 7న ఇజ్రాయెల్‌పై మెరుపు దాడికి దిగిన హమాస్‌ (Hamas) మిలిటెంట్లు.. వందల మంది ప్రజలను బందీలుగా (Hostages) చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సుమారు 224 మందిని బందీలుగా చేసుకుంది. వారిని ఆల్‌ షిఫా ఆసుపత్రిలోకి బలవంతంగా తీసుకెళ్తున్నట్లు ఉన్న వీడియోను ట్విట్టర్‌లో విడుదల చేసింది. ఈ దృశ్యాలు అక్టోబర్‌ 7న ఆసుపత్రిలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో రికార్డైనట్లు చూపిస్తోంది.

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023