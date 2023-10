Watch: ఇజ్రాయిల్ పట్టణాల్లోకి ప్రవేశించిన హమాస్‌ మిలిటెంట్లు.. జనంపై కాల్పులు

October 7, 2023 / 02:54 PM IST

జెరూసలేం: ఇజ్రాయిల్‌, పాలస్తీనా మధ్య ఉన్న వైరం మరింత ముదిరింది. (Israel Vs Hamas) పాలస్తీనాలోని గాజా ప్రాంతంపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న హమాస్ మిలిటెంట్లు పలు వాహనాల్లో ఇజ్రాయిల్‌ దక్షిణ ప్రాంతంలోని సరిహద్దు పట్టణాల్లోకి ప్రవేశించారు. స్డెరోట్‌లో తపాకులతో ఇజ్రాయిల్ పౌరులపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. అలాగే హమాస్ మిలిటెంట్లు ఇజ్రాయిల్ సైనికుల మృతదేహాలను వీధుల్లోకి ఈడ్చుకెళ్తూ సంబరాలు జరుపుకున్న వీడియో క్లిప్‌లు కూడా సోషల్‌ మీడియాలో కనిపించాయి.

కాగా, శనివారం హమాస్‌ ఉగ్రవాదులు ఇజ్రాయిల్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. గాజా నుంచి ఐదు వేల రాకెట్లు ప్రయోగించారు. దేవుడి సహాయంతో అన్ని సమస్యలకు ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించినట్టు హమాస్ ఉగ్రవాద సంస్థ నాయకుడు మహ్మద్ దీఫ్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ ‘అల్-అక్సా ఫ్లడ్‌’ను ప్రకటించినట్లు చెప్పారు. ఇందులో భాగంగా తొలి 20 నిమిషాల్లో 5,000 క్షిపణులు, షెల్స్‌ను ఇజ్రాయిల్‌పైకి ప్రయోగించినట్లు వెల్లడించారు.

మరోవైపు రాకెట్లతో హమాస్ దాడి చేయడంతో ఇజ్రాయిల్ అప్రమత్తమైంది. ఎయిర్‌ ఢిఫెన్స్‌ ద్వారా హమాస్‌ క్షిపణులను ఎదుర్కొన్నది. అలాగే హమాస్‌పై యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది. హ‌మాస్ మిలిటెంట్లు చొర‌బ‌డిన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఐడీఎఫ్ ద‌ళాలను రంగంలోకి దించింది. గాజా స్ట్రిప్ సరిహద్దులోని 80 కిలోమీట‌ర్ల ప‌రిధిలో ఎమ‌ర్జెన్సీ ప్రకటించింది.

