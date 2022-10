Hu Jintao: సీపీసీ నుంచి హూ జింటావోను బలవంతంగా లాక్కెళ్లారా?.. వీడియో

October 22, 2022 / 12:31 PM IST

బీజింగ్‌: కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్‌ చైనా(సీపీసీ) సమావేశాల్లో డ్రామా చోటుచేసుకుంది. ఆ దేశ మాజీ అధ్యక్షుడు హూ జింటావో(Hu Jintao)ను సమావేశాల నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అయితే హూ జింటావోను .. సమావేశాలు జరుగుతున్న గ్రేట్‌ హాల్‌ ఆఫ్‌ పీపుల్‌ ఆడిటోరియం నుంచి అర్ధాంతరంగా బయటకు పంపించారు. ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జీ జిన్‌పింగ్‌కు ఎడమ వైపున కూర్చున్న హూ జింటావోను ఇద్దరు స్టీవార్డ్స్‌ బయటకు తీసుకు వెళ్లారు.

Drama in China as former president Hu Jintao is escorted out of the closing ceremony pic.twitter.com/AzsqUJWuFx

— Dan Banik (@danbanik) October 22, 2022