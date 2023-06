Viral video | డ్యాన్స్‌ చేస్తూ స్టేజీపైకి వచ్చిందని బాలికకు డిప్లొమా సర్టిఫికెట్‌ నిరాకరించిన ప్రిన్సిపాల్‌..!

June 19, 2023 / 07:19 PM IST

ఫిలడెల్ఫియా: అమెరికాలోని ఓ పాఠశాలలో సర్టిఫికెట్‌ల ప్రదానోత్సవంలో విచిత్ర ఘటన చోటుచేసుకుంది. డిప్లొమా సర్టిఫికెట్‌ కోసం స్టేజీ మీదకు వస్తూ డ్యాన్స్‌ చేసిందని ఓ బాలికకు సర్టిఫికెట్‌ ఇచ్చేందుకు ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్‌ నిరాకరించింది. దాంతో ఆ బాలిక ఏడుస్తూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్లాల్సి వచ్చింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అమెరికాలోని ఫిలడెల్ఫియా హైస్కూల్‌లో ఈ నెల 9న కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్‌ల ప్రదానోత్సవం జరిగింది. విద్యార్థులను ఒక్కొక్కరుగా స్టేజీపైకి పిలుస్తూ సర్టిఫికెట్‌లు ప్రదానం చేస్తున్నారు. అయితే, విద్యార్థులు సర్టిఫికెట్‌ అందుకోవడం కోసం స్టేజీ పైకి వస్తున్నప్పుడు ఎవరూ చప్పట్లు కొట్టడంగానీ, గట్టిగా కేకలు వేయడంగానీ చేయవద్దని ప్రిన్సిపాల్‌ లీసా మెసీ హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో అబ్దుర్‌ రెహమాన్‌ అనే బాలికను సర్టిఫికెట్‌ అందుకునేందుకు స్టేజీ మీదకు రావాలని పిలిచారు. దాంతో ఆ అమ్మాయి తనకు ఎంతో ఇష్టమైన డ్యాన్స్‌ చేస్తూ వెళ్లింది. దాంతో అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ గట్టిగా నవ్వారు. ఇది ప్రిన్సిపాల్‌కు కోపం తెప్పించింది. అంతే.. ఆ బాలికకు చీవాట్లు పెట్టి.. సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వకుండా వెనక్కి పంపింది. దాంతో బాలిక ఏడుస్తూ స్టేజీ దిగిపోయింది.

అయితే, కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత ప్రిన్సిపాల్‌ రూమ్‌కు పిలిచి అబ్దుర్‌ రెహమాన్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఇచ్చారు. ఆమెతో మరో ముగ్గురికి కూడా రూల్స్‌ పాటించలేదనే కారణంతో ప్రిన్సిపాల్‌ రూమ్‌లోనే సర్టిఫికెట్‌లు అందజేశారు. కాగా, అబ్దుర్‌ రెహమాన్‌ అనే బాలిక డ్యాన్స్‌ చేస్తూ సర్టిఫికెట్‌ అందుకునేందుకు వెళ్లిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

