ఒక పక్క పెద్ద రంధ్రం ఉన్నా.. 14 గంటలు ప్రయాణించి ఆస్ట్రేలియా చేరిన విమానం!

July 5, 2022 / 10:18 PM IST

ఆకాశంలో ప్రయాణించే సమయంలో విమానానికి చిన్న సమస్య వచ్చినా వెంటనే అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేసేస్తారు. ఆ చిన్న సమస్య వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కానీ ఎమిరేట్స్‌కు చెందిన ఒక విమానం మాత్రం దీన్ని పట్టించుకోలేదు. విమానం ఒక పక్కన పెద్ద రంధ్రం పడినా పట్టించుకోకుండా 14 గంటలు ప్రయాణించింది.

దుబాయ్ నుంచి ఆస్ట్రేలియాలోని బ్రిస్బేన్ వెళ్లే విమానంలో ఈ ఘటన జరిగింది విమానం టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే ఒక టైర్ పగిలిందని, దాంతో విమానం ఒక పక్కన రంధ్రం పడిందని సమాచారం. అయితే దీని వల్ల ఫ్యూస్‌లేజ్, ఫ్రేమ్, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ స్ట్రక్చర్‌కు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదని, అందుకే ప్రయాణం కొనసాగించినట్లు ఎమిరేట్స్ చెప్తోంది.

అయితే ఇలా జరిగిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చెయ్యకుండా.. 14 గంటలు ఎలా ప్రయాణిస్తారని నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. ప్రయాణికుల ప్రాణాలంటే ఎమిరేట్స్‌కు లెక్కలేదంటూ తిట్టిపోస్తున్నారు.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw

— JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022