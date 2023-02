Trump on war | నేనుండుంటే 24 గంటల్లో యుద్ధం ముగించేవాడిని : రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ వివాదంపై డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌

February 2, 2023 / 05:32 PM IST

Trump on war | రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంపై అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తనదైన శైలిలో వ్యాఖ్యానించాడు. ఆ టైంలో నేను ఉండి ఉంటే అని మనం చిన్ననాట విన్నట్లుగానే.. ట్రంప్‌ కూడా అచ్చం అలాగే చెప్పాడు. తాను అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉండుంటే ఈ యుద్ధం జరిగేదే కాదని, ఒకవేళ వచ్చినా 24 గంటల్లో ముగించేసేవాడినంటూ గొప్పలకు పోయాడు. విదేశీ యుద్ధాలపై తన పాలసీ ఇదేనంటూ స్పష్టం చేస్తున్న ట్రంప్‌ వీడియోను ఆయన అధికార ప్రతినిధి టిజ్‌ హారింగ్టన్‌ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో మరోసారి నిలుస్తున్నట్లు ఇటీవలనే ట్రంప్‌ ప్రకటించారు.

రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ మధ్య జరుగుతున్నది యుద్ధమే కాదన్నారు ట్రంప్‌. ఈ వివాదాన్ని తాను అమెరికా అధ్యక్షుడి ఉండి ఉంటే 24 గంటల్లో సమసిపోయేలా చేసి ఉండేవాడినని చెప్పారు. భవిష్యత్‌లో మిలియన్‌ సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ జరగకుండా చూసేవాడినని చెప్పుకొచ్చారు. ఇదే సమయంలో ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ట్రంప్‌ తప్పుపట్టారు. అమెరికాలో తయారైన అబ్రామ్స్‌ ట్యాంకులను ఉక్రెయిన్‌కు పంపాలని జోబైడెన్‌ నిర్ణయం తీసుకోవడం శుద్ధ తప్పని పేర్కొన్నారు. ఈ చర్య రష్యాను రెచ్చగొట్టే చర్యగా పరిగణించబడుతున్నదన్నారు.

“First comes the tanks, then come the nukes. Get this crazy war ended NOW.” – President Donald J. Trumppic.twitter.com/VgSaT9rvVM

— Liz Harrington (@realLizUSA) February 1, 2023