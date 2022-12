Viral News | హెయిర్‌ డ్రయర్‌ స్విచ్‌ ఆన్‌ చేసిన కుక్క.. ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి..

December 26, 2022 / 12:23 PM IST

Viral News | పెంపుడు కుక్క చేసిన పనికి ఏకంగా ఇంట్లో మంటలు చెలరేగి కొన్ని వస్తువులు కాలి బూడిదయ్యాయి. ఈ ఘటన అమెరికాలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సెక్స్‌ ఫైర్‌ సర్వీస్‌ (Essex Fire Service) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..

డిసెంబర్‌ 24న ఓ మహిళ తల వెంట్రుకలను ఆరబెట్టుకునేందుకు హెయిర్‌ డ్రయర్‌ ఉపయోగించింది. అయితే డ్రయర్‌కు సంబంధించిన స్విచ్‌బోర్డ్‌ నుంచి ప్లగ్‌ తీసెయ్యకుండా స్విచ్‌ మాత్రమే ఆఫ్‌ చేసి బయటకు వెళ్లిపోయింది. అయితే, ఇంట్లో ఉన్న పెంపుడు కుక్క అటూ ఇటూ తిరుగుతూ బెడ్‌పైకి ఎక్కింది. అక్కడ స్విచ్‌బోర్డ్‌కు కనెక్ట్‌ చేసి ఉన్న హెయిర్‌ డ్రయర్‌ స్విచ్‌ను ఆన్‌ చేసింది. దీంతో మంటలు వ్యాపించి గదిలోని బెడ్‌, ఇతర వస్తువులు కాలిపోయాయి. మహిళ సాయంత్రం ఇంటికొచ్చి తలుపు తీయగా ఇల్లంతా మొత్తం పొగతో నిండిపోయి ఉంది. వెంటనే ఫైర్‌ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చింది. వారు అక్కడికి చేరుకుని మంటలు ఇల్లంతా వ్యాపించకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

ఈ విషయాన్ని ఎస్సెక్స్‌ ఫైర్‌ సర్వీస్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపింది. ఇదే సందర్భంలో ఎలక్ట్రిక్‌ వస్తువులతో పని పూర్తైన తర్వాత స్విచ్‌బోర్డ్‌ నుంచి వాటి ప్లగ్‌ను తొలగించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ మేరకు ఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలను సైతం షేర్‌ చేసింది.

A freak accident caused a fire in Hockley today. A dog jumped on a bed and turned a hairdryer on, eventually causing it to catch alight to the mattress.

Once you've finished with any electrical appliances please unplug them.

Incident details ➡️ https://t.co/BSDEjBN9pO pic.twitter.com/nmoSyAL3si

— Essex Fire Service (@ECFRS) December 24, 2022