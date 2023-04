blast in Pakistan | పాకిస్థాన్ క్వెట్టాలో భారీ పేలుడు.. నలుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు

April 10, 2023 / 07:51 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌లోని క్వెట్టా నగరంలో సోమవారం భారీ పేలుడు (Deadly blast) సంభవించింది. ఈ సంఘటనలో నలుగురు మరణించగా పలువురు గాయపడ్డారు. మార్కెట్‌ వద్ద నిలిపి ఉంచిన పోలీస్‌ వాహనాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ బాంబు దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. కాందహరి బజార్‌లో పార్క్ చేసిన యాక్టింగ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారి వాహనాన్ని టార్గెట్‌ చేసినట్లు సీనియర్ పోలీస్‌ అధికారి షఫ్కత్ చీమా రాయిటర్స్‌ వార్తా సంస్థకు తెలిపారు. ఆ అధికారి వాహనం వెనుక పార్క్ చేసిన మోటార్‌ బైక్‌లో పేలుడు పదార్థం అమర్చినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని చెప్పారు. ఈ సంఘటనలో నలుగురు మరణించగా పలువురు గాయపడినట్లు వెల్లడించారు.

మరోవైపు సివిల్‌ ఆసుపత్రికి నాలుగు మృతదేహాలను తరలించారని, గాయపడిన ఎనిమిది మందిని అడ్మిట్‌ చేశారని క్వెట్టా ఆసుపత్రి ప్రతినిధి వాసిమ్ బేగ్ తెలిపారు. కాగా, ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. భారీ పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ పేలుడుకు ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ బాధ్యత వహించలేదని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. కాగా, దేశం నుంచి అన్ని రకాల ఉగ్రవాద మూలాలను నిర్మూలించడానికి సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రారంభించినట్లు పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అనంతరం రెండు రోజులకు ఈ పేలుడు సంభవించింది.

Visuals from my town #Quetta as some unidentified group targets a Police Vehicle due to which several people injured.

More details awaited

— Zahira Baloch (@ZahiraBaloch) April 10, 2023