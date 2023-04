April 10, 2023 / 12:12 PM IST

బీజింగ్‌: చైనా, తైవాన్ మ‌ధ్య యుద్ధ మేఘాలు క‌మ్ముకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇవాళ తైవాన్(Taiwan) వాయు క్షేత్రాన్ని.. చైనా యుద్ధ విమానాలు(China Fighter Jets) క‌మ్మేశాయి. డ‌జ‌న్ల కొద్ది విమానాలు.. తైవాన్‌ను విమానాల‌తో సీల్ చేసేశాయి. మిస్సైళ్ల‌ను మోసుకెళ్లిన యుద్ధ విమానాలు.. తైవాన్ ఆకాశ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా బ్లాక్ చేశాయి. తైవాన్ వ‌ద్ద సిములేటెడ్ స్ట్ర‌యిక్స్ నిర్వ‌హించిన‌ట్లు ఇవాళ చైనా ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. చైనాకు చెందిన షాన్‌డాంగ్ యుద్ద నౌక .. తైవాన్ జ‌లాల్లో సైనిక విన్యాసాలు(Drills) నిర్వ‌హిస్తోంది. ఆదివారం కూడా భారీ స్థాయిలో చైనా సైనిక స‌త్తాను ప్ర‌ద‌ర్శించింది. తైవాన్ దీవిలో ఉన్న ఓ టార్గెట్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ లైవ్ డ్రిల్స్ నిర్వ‌హించారు. హెచ్‌-6కే ఫైట‌ర్ జెట్ల‌తో అటాక్ చేసిన‌ట్లు పీపుల్స్ లిబ‌రేష‌న్ ఆర్మీకి చెందిన ఈస్ట్ర‌న్ థియేట‌ర్ క‌మాండ్(Eastern Theater Command) ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

PLA Eastern Theater Command carries out ground strike mission during military drills around Taiwan Island pic.twitter.com/7aHLcBngFT

తైవాన్‌ అధ్యక్షురాలు త్సాయి యింగ్‌ వెన్‌ అమెరికాలో పర్య‌టించ‌డంతో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరాయి. వెన్‌ పర్యటనపై ఆగ్రహంతో ఉన్న చైనా.. శనివారం తైవాన్‌ వైపుగా ఎనిమిది యుద్ధ నౌకలు, దాదాపు 70 ఫైటర్‌ జెట్లను మోహరించింది. వీటిలో 45 ఫైటర్‌ జెట్‌లు చైనా, తైవాన్‌ను విడదీసే జలసంధిలోని మీడియన్‌ లైన్‌ను దాటి వచ్చాయని తైవాన్‌ రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది.

VIDEO: PLA Navy Shandong aircraft carrier group during Monday's encirclement exercises in waters to the east of Taiwan island. J-15 carrier-borne fighter jets sortied, equipped with live missiles. pic.twitter.com/VXlnIeakyI

— Global Times (@globaltimesnews) April 10, 2023