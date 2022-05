May 23, 2022 / 03:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆక్స్‌ఫామ్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ కొత్త స‌ర్వే రిపోర్ట్‌ను రిలీజ్ చేసింది. కోవిడ్ వేళ ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ప్ర‌తి 30 గంట‌ల‌కు ఒక కొత్త బిలియ‌నీర్ పుట్టుకవ‌చ్చిన‌ట్లు ఆక్స్‌ఫామ్ త‌న నివేదిక‌లో వెల్ల‌డించింది. ప్రాఫిటింగ్ ఫ్ర‌మ్ పెయిన్ అన్న టైటిల్‌తో ఆ నివేదిక‌ను ఆ సంస్థ రిలీజ్ చేసింది. ఈ ఏడాది ప్ర‌తి 33 గంట‌ల‌కు సుమారు ప‌ది ల‌క్ష‌ల మంది తీవ్ర‌మైన పేదరికంలోకి నెట్ట‌బ‌డిన‌ట్లు ఆ రిపోర్ట్‌లో ఆక్స్‌ఫామ్ తెలిపింది. దావోస్‌లో వ‌ర‌ల్డ్ ఎకాన‌మిక్ ఫోర‌మ్ స‌ద‌స్సు నేప‌థ్యంలో ఆక్స్‌ఫామ్ ఈ నివేదిక‌ను రిలీజ్ చేసింది. ఆక్స్‌ఫామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైర‌క్ట‌ర్ గ్యాబ్రియేలా బుచ‌ర్ ఈ రిపోర్ట్‌ను వెల్ల‌డించారు. ద‌శాబ్ధాలుగా పేదరిక నిర్మూల‌న కోసం చేప‌ట్టిన చ‌ర్య‌ల‌న్నీ ఇప్పుడు రివ‌ర్స్‌లో వెళ్తున్న‌ట్లు బుచ‌ర్ ఆరోపించారు. ల‌క్ష‌లాది మంది ప్ర‌జ‌లు రోజువారి జీవితం సాగించేందుకు ఇబ్బందులు ప‌డుతున్నార‌ని, అత్య‌ధిక స్థాయిలో నిత్యావ‌స‌రాల ధ‌ర‌లు పెరిగిన‌ట్లు పేర్కొన్నారు.

