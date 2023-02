February 6, 2023 / 05:46 PM IST

ఇస్తాంబుల్‌: ట‌ర్కీ నేల‌మ‌ట్టం అయ్యింది. భారీ భూకంపం ధాటికి ద‌క్షిణ ట‌ర్కీలోని బిల్డింగ్‌లు కూలిపోతున్నాయి. ఇవాళ ఒక్క రోజే మూడుసార్లు భూమి తీవ్రంగా కంపించింది. ఆ భ‌యాన‌క భూకంపాల ధాటికి ఇప్ప‌టికే 1600 మంది మృతిచెందారు. వేల సంఖ్య‌లో మృతులు ఉండే అవ‌కాశం ఉంది. ట‌ర్కీ, సిరియా ప‌ట్ట‌ణాల్లో ప్ర‌స్తుతం అల్ల‌క‌ల్లోల ప‌రిస్థితులు నెల‌కొన్నాయి. అయితే బిల్డింగ్‌లు కూలుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Horrific videos emerging from #tuerkiye of the devastating earthquake building crumbles down in mere seconds #Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/485DYrHIKN

#BREAKING: Another large building has collapsed in Turkey – a total of more than 3 thousand are believed to have been destroyed

Second earthquake hit just moments ago @6NewsAU pic.twitter.com/Q2kDerZf7n

— Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) February 6, 2023