Joe Biden | కిందపడిపోయిన అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్‌.. వీడియో వైరల్‌

June 2, 2023 / 09:24 AM IST

Joe Biden | అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ (Joe Biden) కిందపడిపోయారు. కొలరాడోలో అమెరికా వైమానిక దళ అకాడమీ (US Air Force Academy)లో గురువారం గ్రాడ్యుయేషన్‌ వేడుకలు (Graduation Ceremony) జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్న బైడెన్‌ ఒక్కసారిగా కాలు స్లిప్‌ అయ్యి కిందపడిపోయారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది ఆయన్ను పైకి లేపారు. అనంతరం బైడెన్‌ తన సీటు వద్దకు వెళ్లి కూర్చున్నారు. ఈ ఘటనలో అధ్యక్షుడికి ఎలాంటి గాయాలూ కాలేదని వైట్‌హౌస్‌ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. బైడెన్‌ కిందపడిపోయిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

బైడెన్‌ గతంలోనూ చాలాసార్లు ఇలా కిందపడిపోయారు. ఇటీవల విదేశీ పర్యటకు వెళ్లిన బైడెన్‌ తిరుగు ప్రయాణంలో ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌ ఎక్కుతూ మెట్లపై జారిపడ్డ విషయం తెలిసిందే. ఇదే కాదు, చాలా సందర్భాల్లో అధ్యక్షుడు కింద పడి వార్తల్లో నిలిచారు.

Joe Biden just had a really bad fall at the U.S. Air Force Academy graduation. Falling like this at his age is very serious. Democrats want us to trust him to be the President until Jan, 2029. If we’re being real we all know that’s insane. He’s in no condition to run. pic.twitter.com/wacE0bojb9

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) June 1, 2023