ఏకే-47తో కాల్పులు.. ఇమ్రాన్ కాలులోకి దిగిన బుల్లెట్లు

November 3, 2022 / 05:54 PM IST

వ‌జీరాబాద్‌: పాకిస్థాన్ మాజీ ప్ర‌ధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్‌పై ఏకే-47 గ‌న్‌తో అటాక్ చేశారు. వ‌జీరాబాద్‌లో జ‌రిగిన ర్యాలీలో ఆయ‌న‌పై దాడి జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే దుండ‌గుడు స‌మీపం నుంచే ఏకే-47 గ‌న్‌తో కాల్చిన‌ట్లు ప్ర‌త్య‌క్ష సాక్షులు తెలిపారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ కాలులోకి మూడు లేదా నాలుగు సార్లు బుల్లెట్లు దిగిన‌ట్లు పీటీఐ పార్టీ నేత ఇమ్రాన్ ఇస్మాయిల్ తెలిపారు.

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital. He waived at supporters too. #عمران_خان_ہماری_ریڈ_لائن_ہے pic.twitter.com/XizoAQzPax

— PTI (@PTIofficial) November 3, 2022