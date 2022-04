April 13, 2022 / 06:34 PM IST

వాషింగ్టన్‌: ఒక ప్రదర్శన సందర్శంగా ట్రైనర్‌పై డాల్ఫిన్‌ దాడి చేసింది. దీంతో ఆ ట్రైనర్‌తోపాటు ప్రదర్శన చూస్తున్న వారంతా షాకయ్యారు. అమెరికాలోని మయామి సీక్వేరియంలో శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. డాల్ఫిన్‌ షోను చాలా మంది సందర్శకులు ఆసక్తిగా, ఉత్సాహంగా తిలకిస్తున్నారు. ఇంతలో డాల్ఫిన్‌ ఉన్నట్టుండి కోపంతో శిక్షకురాలిపై దాడి చేసింది. ఈత కొలనులో ఈదుతున్న ఆమె మీదకు పలుమార్లు దూసుకు వచ్చింది. దీంతో ఆ ట్రైనర్‌ పూల్‌ ఒడ్డుకు వేగంగా చేరింది. అక్కడున్న మరికొందరు ఆమెకు సహాయం కోసం ముందుకు వచ్చారు. వెంటనే ఆ మహిళా ట్రైనర్‌ను అంబులెన్స్‌లో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆమె పెద్దగా గాయపడలేదని పార్క్‌ నిర్వాహకులు తెలిపారు. డాల్ఫిన్‌ ‘సన్‌డ్యాన్స్‌’ ప్రవర్తన వింతగా ఉందని, రొటీన్‌కు భిన్నంగా అది ప్రవర్తించి ట్రైనర్‌పై దాడి చేసిందని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఆ షోలో పాల్గొన్న ఒక వ్యక్తి మొబైల్‌లో రికార్డు చేసిన వీడియోను పెటా సంస్థ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసింది. డాల్ఫిన్లను బంధించి వాటితో షోలు నిర్వహించడాన్ని వ్యతిరేకించింది. డాల్ఫిన్లను నిర్బంధిస్తే అవి ఎప్పటికైనా ఎదురుతిరుగుతాయని, హాని తలపెడతాయని పేర్కొంది. కాగా, ట్రైనర్‌పై డాల్ఫిన్‌ దాడి వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు కూడా పలురకాలుగా స్పందించారు.

BREAKING: This chilling video shows a dolphin attacking a trainer, tossing her body violently through the water, & reportedly sending her to the hospital.

Time is up for @MiamiSeaquarium—it must send the animals to seaside sanctuaries! pic.twitter.com/YN27DGygZe

— PETA (@peta) April 12, 2022