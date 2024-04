Elephant Attacks | టూరిస్ట్స్‌ వాహనంపైకి దూసుకొచ్చిన ఏనుగు.. మహిళ మృతి.. షాకింగ్‌ వీడియో

April 4, 2024 / 03:28 PM IST

Elephant Attacks | ఆఫ్రికా (Africa)లోని సఫారీ పార్క్‌లో ఓ ఏనుగు బీభత్సం సృష్టించింది. టూరిస్ట్‌లతో వెళ్తున్న సఫారీ వాహనం (safari vehicle)పైకి దూసుకొచ్చింది (Elephant Attacks). ఈ ఘటనలో ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోగా.. పలువురు టూరిస్ట్‌లు గాయాలపాలయ్యారు.

ఆఫ్రికాలోని కఫ్యూ నేషనల్ పార్క్‌ (Kafue National Park)లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కొందరు టూరిస్ట్‌లు పార్క్‌లోని ఏనుగులు ఉన్న ప్రదేశానికి సఫారీకి వెళ్లారు. అందులోని వారంతా ఏనుగులను చూస్తూ వాటి కదలికలను తమ కెమెరాల్లో బంధిస్తున్నారు. ఇంతలో ఓ గజరాజు ఒక్కసారిగా బీభత్సం సృష్టించింది. టూరిస్ట్‌ ట్రక్కును సుమారు అర కిలోమీటరు వరకూ వేగంగా వెంబడించింది. అనంతరం ట్రక్కుపై దాడి చేసి కిందపడేసింది. ఈ ఘటనలో 80 ఏళ్ల అమెరికన్‌ మహిళ మరణించింది. సుమారు ఐదుగురు టూరిస్ట్‌లు గాయపడినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. గాయపడిన వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. టూరిస్ట్‌ ట్రక్కును ఏనుగు వెంబడించి దాడి చేస్తున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

NEW: American tourist killed after an enraged bull elephant attacks a safari truck in the Kafue National Park in Africa.

The elephant reportedly separated from the herd to chase the vehicle traveling about 25 mph.

The elephant caught up to the vehicle and charged, flipping the… pic.twitter.com/Sy3t6JoA4S

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 3, 2024