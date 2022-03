March 3, 2022 / 04:27 PM IST

ఈ ప్ర‌పంచంలో కోటాను కోట్ల జీవులు ఉంటాయి. వాటిలో మ‌నిషి కూడా ఒక జీవి. మ‌నిషితో పాటు కొన్ని కోట్ల జీవులు మ‌నుగ‌డ సాగిస్తున్నాయి. వాటిలో మ‌న‌కు తెలిసిన‌వి చాలా త‌క్కువ‌. అడ‌వుల్లో ఉండే ఎన్నో జీవుల గురించి మ‌న‌కు చాలా త‌క్కువ తెలుసు. ఈ మ‌ధ్య ఏలియ‌న్స్ గురించి బాగా చ‌ర్చ న‌డుస్తోంది. అస‌లు.. ఏలియ‌న్స్ ఉన్నాయా? లేదా? అనే దానికి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఎవ్వ‌రికీ క్లారిటీ లేదు.

తాజాగా ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీలో ఓ వింత జీవి ద‌ర్శ‌న‌మిచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఆస్ట్రేలియాను భారీ వ‌ర్షాలు ముంచెత్తుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈనేప‌థ్యంలో ఓ వింత జీవి సిడ్నీలో కనిపించింది. దాన్ని చూసి బ‌యాలిస్టులు కూడా షాక్ అవుతున్నారు. అస‌లు.. ఇది ఏ జాతికి చెందిన జీవి అనే విష‌యం కూడా క‌నిపెట్ట‌లేక‌పోతున్నారు.

సిడ్నీలోని మారిక్‌విల్లే అనే ప్రాంతంలో జాగింగ్‌కు వెళ్లిన ఓ వ్య‌క్తికి ఈ వింత జీవి క‌నిపించింది. దాన్ని ఫోటో తీసి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయ‌గా.. దాన్ని చూసి నెటిజ‌న్లు కూడా షాక్ అవుతున్నారు. ఇది నిజంగా ఏలియ‌నే. చూడ‌టానికి అలాగే ఉంది. పైనుంచి కింద‌ప‌డిన‌ట్టుంది అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Hey world. What in the what IS this thing? I thought possum/glider embryo but I have no context or scale and none of my peers can agree. What is this? #mysteryblob https://t.co/86DAwrtQpD

— Biologist Ellie (@biologist_ellie) March 1, 2022