Afghanistan | బొమ్మైనా సరే ముఖానికి ముసుగు తప్పనిసరి.. మహిళలపై కొనసాగుతున్న తాలిబన్ల కఠిన ఆంక్షలు

January 21, 2023 / 11:20 AM IST

Afghanistan | ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న తాలిబన్లు మహిళలపై కఠిన ఆంక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు. పురుషులు వెంట లేకుండా మహిళలు ఇండ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి వీల్లేదని, బురఖా తప్పనిసరిగా ధరించాలని, బాలికల సెకండరీ స్కూళ్లు మూసివేయాలని, మహిళలు ఉద్యోగాలు చేయకూడదంటూ ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసిన తాలిబన్‌ నాయకులు.. దేశంలో మహిళలకు యూనివర్సిటీ విద్యపై కూడా నిషేధం విధించారు. తాజాగా అక్కడ మహిళల పట్ల ఆఫ్ఘాన్‌ నేతలు ఎంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారో తెలియజెప్పే కొన్ని ఫొటోలు ప్రస్తుతం తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఆ దేశంలో మహిళలే కాదు.. మహిళను పోలిన బొమ్మైనా సరే ముఖం బయటకు కనిపించకూడదని రూల్స్‌ పెట్టారు. ఈ మేరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దుకాణదారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దుకాణం ముందు, లోపల ఉన్న మహిళల బొమ్మలకు ముఖం కనిపించకుండా బురఖా ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఆయా దుకాణదారులు బొమ్మల ముఖాలు కనిపించకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్, క్లాత్ బ్యాగ్‌లను కప్పుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

The Taliban’s hatred of women extends beyond the living. It is now mandatory for store owners to cover the faces of mannequins.

These dystopian images are a sign of how much worse life is going to become for Afghan women if the world doesn’t stand with them. pic.twitter.com/p2p0b0QGRR

— Sara Wahedi (@SaraWahedi) January 18, 2023