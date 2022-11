ముగ్గురిని చంపి.. తానూ తుపాకీతో కాల్చుకున్న 66 ఏండ్ల వృద్ధుడు

November 25, 2022 / 08:19 AM IST

మాస్కో: రష్యాలోని క్రిమ్స్‌క్‌ పట్టణంలో 66 ఏండ్ల వృద్ధుడు ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. తుపాకీ చేతపట్టుకుని పట్టణంలోని ఓ విధి గుండా నడుస్తూ ముగ్గురిని కాల్చి చంపాడు. అనంతరం తాను కాల్చుకున్నాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని పోలీసులు దవాఖానకు తరలించారు. అయినా అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఇదంతా ఓ సీసీటీవీలో నమోదయింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.

‘66 ఏండ్ల వయస్సు కలిని ఓ వ్యక్తి.. క్రిమ్స్‌క్‌లోని వీధుల్లో తుపాకీతో విచక్షణా రహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. బుల్లెట్‌ తగలడంతో కుప్పకూలిపోయిన ఓ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్లిన ఆ వృద్ధుడు మరోసారి అతనిపై కాల్పులు జరిపాడు. అనంతరం ఆయన కూడా కాల్చుకుని చనిపోయాడు. మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.’ అని అధికారులు తెలిపారు. కాగా, రష్యాలోని క్రస్నొడార్‌ రీజియన్‌లో చిన్న పట్టణం క్రిమ్స్‌క్‌. అది భారీ వాణిజ్య సముదాయాలకు గుర్తింపుపొందింది.

There has been a shooting in Krymsk, Russia leaving 4 dead including perp and 1 injured pic.twitter.com/v9sjLHuZzP

— Delilah (@sm0k3bl34ch) November 24, 2022