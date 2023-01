Pakistan Stadium | కిక్కిరిసిన స్టేడియం.. రాతపరీక్ష కోసం తరలివచ్చిన 30వేల మంది..!

January 3, 2023 / 10:42 AM IST

Pakistan Stadium | క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌, ఫుట్‌బాల్‌, సాకర్‌ మ్యాచ్‌లు జరిగినప్పుడు స్టేడియం కిక్కిరి ఉండటం ఇప్పటి వరకు మనం చూశాం. మ్యాచ్‌ను లైవ్‌లో వీక్షించేందుకు అభిమానులు తరలివస్తుంటారు. దీంతో ఆయా స్టేడియాలు కిక్కిరిపోతుంటాయి. అయితే, దాయాదిదేశం పాకిస్థాన్‌లో మాత్రం ఓ స్టేడియం ఉద్యోగ రాతపరీక్షకోసం వచ్చిన వారితో నిండిపోయి కనిపించింది.

ఇస్లామాబాద్‌ పోలీసు కానిస్టేబుల్‌ విభాగంలో ఉన్న పోస్టులను గత ఐదేండ్ల నుంచి భర్తీ చేయకుండా అలానే ఉంచారు. దాదాపు 1600కు పైగా ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు అక్కడి ప్రభుత్వం ఇటీవల పరీక్షలు నిర్వహించింది. ఈ పరీక్షలను ఇస్లామాబాద్‌లోని ఓ స్టేడియంలో నిర్వహించగా.. పరీక్ష రాసేందుకు అభ్యర్థులు వెల్లువెత్తారు. దాదాపు 30వేల మందికిపైగా అభ్యర్థులు తరలిరావడంతో మైదానం నిండిపోయింది. వీరంతా పరీక్ష రాసేందుకు వచ్చారా..? లేక మ్యాచ్‌ వీక్షించేందుకు వచ్చారా..? అన్నట్లు స్టేడియం పరిసరాలన్నీ కనిపించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దృష్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

More than 30,000 male and female candidates from all over Pakistan are taking the exam in the stadium for the recruitment of vacant posts in the Islamabad Police. pic.twitter.com/eozxJP4KfH

— hurriyatpk (@hurriyatpk1) December 31, 2022