June 3, 2024 / 08:19 AM IST

న్యఢిల్లీ: పోర్చుగల్‌లోని జరిగిన ఎయిర్‌ షోలో (Air Show) విషాదం చోటుచేసుకున్నది. రెండు విమానాలు గాలిలో ఢీకొనడంతో ఓ పైలట్‌ మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పోర్చుగల్‌లోని బెజా విమానాశ్రయంలో ఎయిర్‌ షో జరుగుతున్నది. డజన్ల కొద్ది మిలటరీ విమానాలు, హెలికాప్టర్లు ఒకచోట చేరాయి. పైలట్లు తమ సాహసాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరు విమానాలు గాల్లో ప్రదర్శన చేస్తున్నాయి. అందులో ఓ విమానం మరోదానిని ఢీకొట్టింది. దీంతో అది కుప్పకూలిపోయింది.

ఈ ప్రమాదంలో స్పెయిన్‌కు చెందిన పైలట్‌ అక్కడికక్కడే మరణించారు. పోర్చుగల్‌ జాతీయుడైన మరో పైలట్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అతడిని బెజా దవాఖానకు తరలించామని ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అధికారులు తరలించారు. ప్రమాదానికి గురైన విమానాలు యాకొవెల్వ్‌ యాక్‌-2 అని, అవి సోవియట్‌ డిజైన్డ్‌ ఏరోబేటిక్‌ ట్రైనింగ్‌ మోడల్‌కు చెందినవని తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై పోర్చుగల్‌ అధ్యక్షుడు మార్సెలో రెబెలో డిసౌజా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సంతోషకరమైన సందర్భం కాస్తా విషాదంగా మారిందన్నారు.

Two Yak-52 aircrafts of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

Unfortunately, one aircraft crashed resulting in death of pilot.

The other pilot Sucre managed to land his plane. The incident occurred shortly after 4 p.m.… pic.twitter.com/bbZ8t7SZ7r

— FL360aero (@fl360aero) June 2, 2024