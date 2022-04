April 15, 2022 / 06:37 PM IST

హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్‌లో శుక్ర‌వారం సాయంత్రం ప‌లు ప్రాంతాల్లో మోస్త‌రు వ‌ర్షం కురిసింది. చిరుజ‌ల్లుల‌తో హైద‌రాబాద్ న‌గ‌ర‌మంతా చ‌ల్ల‌బ‌డింది. దీంతో న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌ల‌కు ఉక్క‌పోత నుంచి ఉప‌శ‌మ‌నం క‌లిగింది. శుక్ర‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం నుంచి ఎండ గ‌ట్టిగా లేక‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ ఉక్క‌పోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యారు.

నాంప‌ల్లి, కోఠి, సుల్తాన్ బ‌జార్, బ‌షీర్‌బాగ్, హిమాయ‌త్ న‌గ‌ర్, నారాయ‌ణ‌గూడ‌, సికింద్రాబాద్, చిల‌క‌ల‌గూడ‌, ప‌ద్మారావు న‌గ‌ర్, మారేడ్‌ప‌ల్లి, బోయిన్‌ప‌ల్లి, బేగంపేట‌తో పాటు ప‌లు ప్రాంతాల్లో వ‌ర్షం కురిసింది. హైద‌రాబాద్‌లో శ‌నివారం సాయంత్రం వ‌ర్షం కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని హైద‌రాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం హెచ్చ‌రించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే రాబోయే ఒక‌ట్రెండు గంట‌ల్లో భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం లేద‌ని వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం ప్ర‌క‌టించింది.

హైద‌రాబాద్ ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షం కురుస్తోంది. దుండిగ‌ల్, అమీన్‌పూర్, జిన్నారం, గుమ్మ‌డిద‌ల‌, మేడ్చ‌ల్ ఏరియాల్లో వ‌డ‌గ‌ళ్ల వాన కురిసింది. సంగారెడ్డి ప‌రిధిలోని స‌దాశివ‌పేట్ – ఝూరాసంఘం ప్రాంతంలో కూడా కుండ‌పోత వ‌ర్షం కురిసింది.

Drizzles right now in parts of #Hyderabad 🌧️. However no major rainfall expected in next 1-2hrs 👍

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) April 15, 2022