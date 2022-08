August 18, 2022 / 07:18 PM IST

హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో గురువారం సాయంత్రం భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. గ‌త రెండు రోజుల నుంచి న‌గ‌రంలో ఎండ‌లు దంచికొడుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. మొత్తానికి వ‌ర్షాలు కురియ‌డంతో.. ఉక్క‌పోత నుంచి కాస్త ఉప‌శ‌మ‌నం క‌లిగింది. కూక‌ట్‌ప‌ల్లి, కేపీహెచ్‌బీ కాల‌నీ, బాలాన‌గ‌ర్‌, మియాపూర్‌, అల్విన్ కాల‌నీ, ప్ర‌గ‌తి న‌గ‌ర్‌, నిజాంపేట్‌, బోయిన్‌ప‌ల్లి, సికింద్రాబాద్‌, కాప్రా, మ‌ల్కాజ్‌గిరి, మౌలాలి, బేగంపేట్, రాంన‌గ‌ర్, తార్నాక‌, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, ఖైర‌తాబాద్‌, మాదాపూర్‌తో పాటు ప‌లు ప్రాంతాల్లో వాన దంచికొట్టింది.

This is agent analyst sai reporting from moula ali sir! It’s raining cats and dogs sir! @balaji25_t @Hyderabadrains pic.twitter.com/UO79jS5wQd

— P. R. Akash (@CommutativeSai) August 18, 2022