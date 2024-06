June 21, 2024 / 12:39 PM IST

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌లోని పలుచోట్ల వర్షం (Rain) కురుస్తున్నది. బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీ హిల్స్‌, మెహిదీపట్నం, రాజేంద్రనగర్‌, ఓల్డ్‌సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాన పడుతున్నది. దీంతో నగరంలో వాతావరణం చల్లబడింది. గత కొన్నిరోజులుగా ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్న నగరవాసులకు కొద్దిగా ఊరట లభించింది.

కాగా, రాబోయే మూడు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Quick spells of moderate rains ahead in Hyderabad city next 1-2hrs. These are short and sharp ones 🌧️👍 https://t.co/bguj0QsoQk

