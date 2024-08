Hyderabad | రాత్రిపూట మహిళలకు ఉచిత రవాణా.. హైదరాబాద్‌ పోలీసుల వివరణ ఇదీ..!

August 22, 2024 / 05:09 PM IST

Hyderabad | మహిళల భద్రత కోసం వారికి రాత్రిపూట ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు పథకం ప్రారంభించినట్లుగా సోషల్‌మీడియాలో విస్తృత ప్రచారం జరుగుతోంది. 1091, 78370 18555 హెల్ప్‌ లైన్‌ నంబర్లకు కాల్‌ చేస్తే స్థానిక పోలీసులే వచ్చి పెట్రోలింగ్‌ వాహనంలో ఇంటి వద్ద దింపుతారని ఓ మెసేజ్‌ సర్క్యులేట్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ పోలీసులు స్పందించారు. ఇదంతా తప్పుడు ప్రచారమని స్పష్టం చేశారు.

మహిళల కోసం ఉచిత రవాణా సర్వీస్‌ ప్రారంభించినట్లుగా సోషల్‌మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ఇది అవాస్తవమని తెలిపారు. ఇలా తప్పుడు విషయాన్ని ప్రచారం చేయడం వల్ల ప్రజలు లేనిపోని గందరగోళానికి, భయాందోళనలకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అందుకే సోషల్‌మీడియాలో వచ్చే మెసేజ్‌లను షేర్‌ చేసే ముందు వెరిఫై చేసుకోవాలని సూచించారు.

మహిళల కోసం హైదరాబాద్‌ పోలీసులు ఉచిత ప్రయాణ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల మధ్య మహిళలు ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు పోలీస్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లకు కాల్‌ చేస్తే.. కంట్రోల్‌ రూమ్‌ వాహనం లేదా సమీపంలోని PCR వాహనం/SHO వాహనం సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి తీసుకెళ్తాయి. ఈ సర్వీస్‌ పూర్తిగా ఉచితమని ఆ మెసేజ్‌లో ఉంది. అంతేకాకుండా మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయండని అందులో ఉండటంతో ఈ మెసేజ్‌ వైరల్‌గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే స్పందించిన హైదరాబాద్‌ పోలీసులు దీనిపై వివరణ ఇచ్చారు.

We’ve seen #misleading information spreading on social media about a “free ride service” being offered by @hydcitypolice,This is not correct, Always verify the facts with trusted sources before sharing. Spreading false information can cause unnecessary panic & confusion. pic.twitter.com/RXqdTiZK9h

— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) August 22, 2024