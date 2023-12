Hyderabad | దేశంలోనే బెస్ట్‌ సిటీ హైదరాబాద్‌.. వరుసగా ఆరోసారి టాప్‌!

December 12, 2023 / 07:34 PM IST

Hyderabad | విశ్వనగరంగా దూసుకెళ్తున్న హైదరాబాద్‌ నగరానికి మరో అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. దేశంలో మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కలిగిన నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్‌ నిలిచింది. ఈ మేరకు మెర్సర్స్‌ క్వాలిటీ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌ 2023లో వెల్లడించింది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో పుణె, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాలు నిలిచాయని పేర్కొంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కలిగిన నగరాల జాబితాను క్వాలిటీ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ రిపోర్ట్‌ పేరిట మెర్సర్స్‌ కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఇందులో వియన్నా ( ఆస్ట్రియా) తొలి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నగరానికి ఉన్న ఘనమైన చరిత్ర, అద్భుతమైన కట్టడాలు, సాంస్కృతికత వంటి వివిధ కారణాలతో వియన్నా అత్యంత జీవన ప్రమాణాలు కలిగిన నగరంగా నిలిచింది. వియన్నా తర్వాత రెండో స్థానంలో జురిచ్‌ (స్విట్జర్లాండ్‌), మూడో స్థానంలో ఆక్లాండ్‌ (న్యూజిలాండ్‌) నిలిచాయి.

భారత్‌ విషయానికొస్తే ఈ జాబితాలో హైదరాబాద్‌ ( 153వ స్థానం) అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత పుణె (154) రెండో స్థానం, బెంగళూరు (156) మూడో స్థానం, చెన్నై ( 161) నాలుగో స్థానం, ముంబై (164) ఐదో స్థానం, కోల్‌కతా (170) ఆరో స్థానం, న్యూఢిల్లీ (172) ఏడో స్థానంలో నిలిచాయి. ఇక ఈ ర్యాంకింగ్స్‌లో ఖార్టౌమ్‌(సూడాన్‌) 241వ ర్యాంక్‌తో అట్టడుగున నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఇరాక్‌లోని బాగ్దాద్‌ 240వ ర్యాంకులో ఉంది. ఇక ఆఫ్రికన్‌ నగరాలైన ఎన్‌.జమీనా(చాడ్‌), బంగూయి( సెంట్రల్‌ ఆఫ్రికన్‌ రిపబ్లిక్‌) నగరాలు 236, 239 ర్యాంకులతో ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌ వాసులకు కంగ్రాట్స్‌ : కేటీఆర్

మెర్సర్‌ జాబితా ప్రకారం హైదరాబాద్‌ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలవడం పట్ల బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌ 2015 నుంచి వరుసగా ఆరోసారి ఈ ఘనత సాధించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ నగరవాసులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Hyderabad is yet again rated as the best Indian city by Mercer

This is the 6th time since 2015

Congratulations to all Hyderabadis 👏 pic.twitter.com/ZnQiI4FV29

— KTR (@KTRBRS) December 12, 2023