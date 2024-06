Hyd Rains | హైదరాబాద్‌ జంటనగరాల్లో వర్షం.. తడిసి ముద్దయిన నగరం

June 30, 2024 / 07:09 PM IST

Hyd Rains | హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌ జంటనగరాల పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం సాయంత్రం వర్షం కురిసింది. ఒక్కసారిగా నగరాన్ని నల్లటి దట్టమైన మేఘాలు కమ్మేశాయి. ఆ తర్వాత గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్‌, మారేడుపల్లి, చిలకలగూడ, ప్యారడైజ్‌, బేగంపేట, కవాడిగూడ, బాగ్‌లింగంపల్లి, జవహర్‌నగర్‌లో వర్షం నమోదైంది. ఖైరతాబాద్‌, ఎర్రమంజిల్‌, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, బోరబండ, అమీర్‌పేట, యూసఫ్‌గూడ, ముషీరాబాద్‌, చిక్కడపల్లి, గాంధీనగర్‌, దోమలగూడ ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్‌, భోలక్‌పూర్‌, నారాయణగూడ ప్రాంతాల్లో వాన కురిసింది.

అలాగే, హిమాయత్‌నగర్‌, కోఠి, అబిడ్స్‌, నాంపల్లి, బషీర్‌భాగ్‌, చాదర్‌ఘాట్‌, మలక్‌పేట, సైదాబాద్‌, చంపాపేట, మేడ్చల్‌, కండ్లకోయ, దుండిగల్‌, గండిమైసమ్మ ప్రాంతాల్లో వానపడింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షానికి వాహనదారులు ఇబ్బందులుపడ్డారు. రోడ్లపై వర్షం కురిసింది. మరో వైపు రాగల రెండుగంటల్లో హైదరాబాద్‌ నగర పరిధిలో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రాత్రి 8 గంటల వరకు వర్షం కురిసే సూచనలున్నాయని.. పావు గంట వరకు భారీ వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయని.. ఆ తర్వాత తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

#30JUNE 6:20PM⚠️

Moderate – Heavy Rains Ahead for Entire #Hyderabad City during next 2Hrs (6-8PM)

Initially it will be heavy for 10-15mins, Followed by Light Rains during the next 2Hrs.#HyderabadRains pic.twitter.com/JbAhoMsEfZ

— Hyderabad Rains (@Hyderabadrains) June 30, 2024