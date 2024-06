June 5, 2024 / 05:56 PM IST

Heavy Rains | హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో బుధ‌వారం సాయంత్రం భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన వ‌ర్షం దంచికొడుతోంది. ఎల్‌బీన‌గ‌ర్‌, హ‌య‌త్‌న‌గ‌ర్ ప్రాంతాల్లో మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి. శిల్పారామం, కొండాపూర్, హైటెక్ సిటీ, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఖైర‌తాబాద్, సికింద్రాబాద్, తార్నాక‌, ల‌క్డీకాపూల్, కోఠి, మెహిదీప‌ట్నంతో పాటు ప‌లు ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. ప‌లు ప్రాంతాల్లో ర‌హ‌దారుల‌పై మోకాళ్ల లోతు వ‌ర్ష‌పు నీరు చేరింది. దీంతో వాహ‌న‌దారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప‌లు చోట్ల వాహ‌నాలు ఆగిపోయాయి. ప‌లు కాల‌నీల్లో విద్యుత్ స‌ర‌ఫ‌రాకు తీవ్ర అంత‌రాయం క‌లిగింది. దీంతో ప్ర‌జ‌లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ప‌డుతున్నారు.

Heavy Rain now in Hitech City⛈️⚡️ #HyderabadRains pic.twitter.com/98g0kor8Vo

Enjoying the first rain of Monsoon 2024 ❤️

Rain will continue till 6.30/7pm in marked areas of pinned post 👍 pic.twitter.com/Agj7Xd8s2A

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) June 5, 2024