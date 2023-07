July 27, 2023 / 11:45 AM IST

Hyderabad Rains | హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌ (Hyderabad) నగరంలో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపిలేకుండా వర్షం (Rain) కురుస్తున్నది. బుధవారం సాయంత్రం ప్రారంభమైన వాన తెల్లవార్లు ఏకధాటిగా కురుస్తూనే ఉన్నది. మారేడుపల్లి, బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్‌, జవహర్‌ నగర్‌, బొల్లారం, సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌, సీతాఫల్‌మండి, కుత్బుల్లాపూర్‌, నాగోల్‌, ఎల్బీనగర్‌, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్‌, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, మలక్‌పేట, చాదర్‌ఘాట్‌, కోఠీ, నాంపల్లి, లక్డీకాపూల్‌, ఖైరతాబాద్‌, పంజాగుట్టా, అమీర్‌పేట, ఎర్రగడ్డ, కూకట్‌పల్లి, మియాపూర్‌, చందానగర్‌, లింగంపల్లి, మాదాపూర్‌, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, మెహదీపట్టం, చాంద్రాయణగుట్ట, సాగర్‌ రింగ్‌రోడ్డు, బీఎన్‌రెడ్డిలో భారీ వర్షం కురుస్తున్నది.

వర్షాల ధాటికి నాగోల్‌లోని అయ్యప్ప కాలనీలో ఇండ్లలోకి వరద నీరుచేరింది. లింగపల్లి రైల్వే అండర్‌పాస్‌ వద్ద భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గచ్చిబౌలి-లింగంపల్లి మార్గాల్లో వెళ్లాల్సిన వాహనాలను ట్రాఫిక్‌పోలీసులు దారిమళ్లిస్తున్నారు. కాగా, మరో పది నిమిషాల్లో హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భార్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే భారీ వర్షాలతో జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. రోడ్లపై నీరు నిలువకుండా వచ్చిననీటిని వచ్చినట్లే పోయేట్లు చూస్తున్నారు. డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది, పోలీసులు, మున్సిపల్‌ అధికారులు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. బీఆర్‌కే భవన్‌ వద్ద రోడ్డుపై చెట్టు కూలిపోయింది. దీంతో రోడ్డుపై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

హైదరాబాద్‌లో వర్షం పరిస్థితులపై మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ప్రస్తుత పరిస్థితులు, అందుతున్న సహాయక చర్యలపై మేయర్‌ విజయలక్ష్మి, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ రోనాల్డ్‌ రోస్‌లతో కలిసి సమీక్షించనున్నారు.

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నది. దానికి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో గత మూడు రోజులుగా గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతున్నది. గురువారం సైతం జీహెచ్‌ఎంసీ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షం, శుక్రవారం మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నదని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు గ్రేటర్‌కు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ హెచ్చరికలు జారీచేశారు.

CENTRAL TELANGANA ON ALERT ⚠️⚠️

Dear people of Hyderabad, rain intensity has crazily increased now. The expected 100mm mark is not so far as many areas already marching upto 70mm. Please stay indoors. Next 2hrs HEAVY – VERY HEAVY RAINS will lash Hyderabad city#HyderabadRains

+

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) July 27, 2023