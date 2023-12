Cockroach In Meal | జొమాటోలో ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ ఆర్డర్‌.. పార్సిల్‌ తెరిచి షాకైన మహిళా కస్టమర్‌

December 16, 2023 / 03:49 PM IST

హైదరాబాద్‌: ఈ మధ్యకాలంలో ఫుడ్ డెలివరీ కోసం ఆర్డర్‌లు బాగా పెరుగుతున్నాయి. స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్స్‌ ద్వారా నిత్యం లక్షల్లో ఆర్డర్‌లు ఉంటున్నాయి. ఈ ఉరుకులు పరుగుల జీవితాల్లో జనం సమయం వృథా కాకుండా చూసుకోవడం, పని తగ్గించుకోవాలనుకోవడమే ఇలా ఆర్డర్‌లు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం. అయితే, ఇలా ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్స్‌ ద్వారా వచ్చే ఆహారం నాణ్యత విషయంలో మాత్రమే గతంలో ఫిర్యాదులు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ యాప్స్‌ డెలివరీ చేస్తున్న ఫుడ్‌లో కీటకాలు ఉంటున్నాయనే ఫిర్యాదులు ఎక్కువవుతున్నాయి. తాజాగా అలాంటిదే మరో ఘటన వెలుగులోకి రావడం కస్టమర్లలో ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నది.

బెంగళూరుకు చెందిన హర్షిత అనే మహిళ తన పర్సనల్‌ పనుల కోసం ఇటీవల హైదరాబాద్‌కు వచ్చి జొమాటోలో ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ ఆర్డర్‌ చేసింది. డెలివరీ బాయ్‌ తెచ్చిచ్చిన ఆ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ పార్సిల్‌ను తెరచి చూసి ఆమె ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురైంది. ఎందుకంటే ఆ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌లో చనిపోయిన బొద్దింక కనిపించింది. దాంతో హర్షిత ఆ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ వీడియో తీసి ట్విటర్‌ (X) లో పోస్టు చేసింది. ‘నేను చికెన్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ కోసం ‘Tapri By The corner’ అనే రెస్టారెంట్‌ నుంచి ఆర్డర్‌ చేశాను. కానీ నాకు ఇచ్చిన పార్సిల్‌లో చచ్చిన బొద్దింక కనిపించింది. దాంతో నేను షాకయ్యా. ఈ అశుభ్రత కరెక్ట్‌ కాదు. దీనికి మేం తక్షణ పరిష్కారం కోరుకుంటున్నాం’ అని హర్షిత ఆంగ్లంలో వివరాలను జతచేసింది.

అయితే, ఈ పోస్టు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చికెన్‌ ఫ్రైడ్‌ రైస్‌ తయారు చేసిన రెస్టారెంట్‌పైన, డెలివరీ చేసిన జొమాటాపైన నెటిజన్‌లు విమర్శల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. కాగా, ఈ వైరల్‌ వీడియో క్రమంగా జొమాటో దృష్టికి వెళ్లడంతో స్పదించింది. ‘హర్షితగారు ఇది అనుకోకుండా జరిగింది. ఈ ఘటన మిమ్మల్ని ఎంత బాధపెట్టిందో మేం అర్థం చేసుకోగలం. దయచేసి మీ రిజిస్టర్డ్‌ ఫోన్‌ నంబర్‌ను, ఆర్డర్‌ ఐడీ మాకు పంపించండి. మేం త్వరలో చర్యలు తీసుకుంటాం’ అని జొమాటో తన రిప్లైలో పేర్కొన్నది.

@deepigoyal @jagograhakjago @zomato

I orderd chicken fried rice in zomato from restaurent “TAPRI BY THE CORNER”. I got cockroach in my food.

Absolutely disgusted with my order! This is completely unacceptable and unhygienic. Need an immediate resolution. #Zomato #FoodSafety” pic.twitter.com/f0JEqpKNSJ

— Harshitha (@Harshit99115881) December 12, 2023