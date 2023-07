July 7, 2023 / 02:54 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: న‌గ‌రంలో మ‌రో కారు ప్ర‌మాదం(Car Accident) చోటుచేసుకున్న‌ది. బంజారాహిల్స్‌లో గురువారం రాత్రి ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. వేగంగా వ‌చ్చిన బీఎండ‌బ్ల్యూ కారు.. స్కూట‌ర్‌పై వెళ్తున్న ఓ వ్య‌క్తిని ఢీకొట్టింది. దీనికి సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియోను ట్రాఫిక్ పోలీసులు రిలీజ్ చేశారు. ఫుల్లుగా తాగిన ఓ మ‌హిళా ఆ కారును న‌డుపుతున్న‌ట్లు తేలింది.

#WATCH | Telangana | Hit and run incident reported in Banjara Hills PS limits in Hyderabad. A GHMC employee namely Bala Chander Yadav’s two-wheeler was rammed by a speeding BMW car today in Banjara Hills police station limits. The accident happened after the driver lost control… pic.twitter.com/vbOobHGjtj

— ANI (@ANI) July 7, 2023