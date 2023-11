November 24, 2023 / 12:45 PM IST

హైదరాబాద్: రాజధాని హైదరాబాద్‌లో యువకులు రెచ్చిపోయారు. అర్థరాత్రి బైక్‎లపై విన్యాసాలు (Bike Stunts) చేస్తూ హల్‌చల్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో ట్రేండింగ్ కోసం స్టీల్‌ బ్రిడ్జి, సచివాలయం వంటి ప్రాంతాల్లో బైక్ స్టంట్స్ చేసి అప్‌లోడ్ చేశారు. వాటిని చూసిన ఓ నెటిజన్.. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో బైక్‎లపై విన్యాసాలు చేయడంతో సాధారణ ప్రజలు భయబ్రాంతులకు గురవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను హైదరాబాద్ పోలీసులకు, ట్రాఫిక్ పోలీసులకు, రోడ్డు సేఫ్టీ అధికారులకు ట్యాగ్ చేస్తూ ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇటువంటి వాటికి పాల్పడిన యువకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరాడు. స్పందించిన పోలీసులు.. వీడియో ఆధారంగా స్టంట్స్‌ చేసిన యువకుడిని గుర్తించే పనిలో పడ్డారు.

#RoadSafety

Kindly take the cognizance and set an example to other stunt performers on public roads.

Vehicle No: TS 13 EC 6234

Model: Dio

Instagram username: rehan__rider_46@HYDTP @AddlCPTrfHyd @hydcitypolice @CPHydCity@HiHyderabad @DonitaJose @CoreenaSuares2 pic.twitter.com/UgeT3PrxW8

— Lokendra Singh (@HYDTrafficMan) November 23, 2023