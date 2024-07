July 17, 2024 / 11:38 AM IST

Hyderabad | పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోనే ఓ నిందితుడు అత్యుత్సాహం చూపించాడు. బాలిక కిడ్నాప్‌ కేసులో అరెస్టయి లాకప్‌లో ఉంటూనే రీల్స్‌ చేస్తూ సోషల్‌మీడియాలో పెట్టాడు. అందులో బాలిక కుటుంబంపై కూడా విమర్శలు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

ప్రేమ పేరుతో తమ అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్లాడని హైదరాబాద్‌లోని పాతబస్తీకి చెందిన ఓ తల్లి బండ్లగూడ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. స్థానిక యువకుడు దస్తగిరిపై అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. బాధిత తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కానీ బాలిక ఆచూకీని కనిపెట్టలేకపోయారు. పోలీసులు పట్టించుకోకపోవడంతో బాలిక తల్లి ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయించింది. దీంతో చేసేదేమీ లేక బండ్లగూడ పోలీసులు దస్తగిరిని తీసుకొచ్చి జైల్లో పెట్టారు.

A viral video filmed at the Bandlaguda Police Station in Hyderabad’s Old City shows a suspect in lock-up meeting another person while recording a reel, they had posted on Instagram also. This incident highlights the issue of VIP treatment to suspects, rowdies and criminals at… pic.twitter.com/WRaLmYJoLH

