April 11, 2023 / 12:39 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: శివ‌సేన ఎమ్మెల్యే ఆదిత్య థాక‌రే(Aaditya Thackeray) ఇవాళ హైద‌రాబాద్‌లోని టీహ‌బ్‌ను సంద‌ర్శించారు. అక్క‌డ మంత్రి కేటీఆర్‌(Minister KTR)తో ఆయ‌న చ‌ర్చ‌లు నిర్వ‌హించారు. ఈ నేప‌థ్యంలో త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆదిత్య థాక‌రే స్పందిస్తూ.. మంత్రి కేటీఆర్‌ను క‌లిసిన ప్ర‌తిసారి అద్భుతంగా, ఎంక‌రేజింగ్ ఫీల‌వుతాన‌ని అన్నారు. సుస్థిర‌త‌, ప‌ట్ట‌ణీక‌ర‌ణ‌, సాంకేతిక‌త లాంటి అంశాల‌పై ఇద్ద‌రం చ‌ర్చించుకున్నామ‌ని, భార‌త దేశ ప్ర‌గ‌తిలో ఆ అంశాలు కీల‌క‌మైనవ‌న్న విష‌యాన్ని ప్ర‌స్తావించుకున్న‌ట్లు ఆదిత్య థాక‌రే తెలిపారు. టీహ‌బ్‌(THub)లో జ‌రిగిన వ‌ర్క్ గురించి ఆదిత్య థాక‌రే స్ట‌న్ అయ్యారు. టీహ‌బ్ మ‌హాద్భుతంగా ఉంద‌న్నారు. స్టార్ట్ అప్‌లు, ఆవిష్క‌ర్త‌లు, ఆలోచ‌నాప‌రుల‌కు టీహ‌బ్ మంచి ఊతం ఇస్తున్న‌ట్లు ఆయ‌న పేర్కొన్నారు.

Always fantastic and encouraging to meet @KTRBRS ji and connect over our common interests over sustainability, urbanism, technology and how it will help fuel India’s growth.

Visited the @THubHyd and witnessed the amazing work that’s happened there for start ups, innovators and… pic.twitter.com/G1bJThQgpO

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 11, 2023