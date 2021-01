ఆగ్రా: చారిత్రాత్మక కట్టడం తా‌జ్‌మహల్‌ ప్రాంగణంలో కాషాయం జెండాలు రెపరెపలాడయి. ఈ ఘటనకు కారకులైన నలుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయింది.



సోమవారం ఉదయం తాజ్‌మహల్‌ సందర్శనకు వచ్చిన కొందరు యువకులు తాజ్‌మహల్‌ ప్రాంగణంలోని పార్కు బెంచీపై కూర్చున్నారు. వారిలో ఇద్దరు అకస్మాత్తుగా కాషాయం జెండాలను తీసి రెపరెపలాడించారు. అక్కడే మోహరించిన సెంట్రల్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్‌ (సీఐఎస్‌ఎఫ్‌) సిబ్బంది గమనించి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని తదుపరి విచారణ నిమిత్తం తాజ్‌గంజ్‌ పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ విషయాన్ని తాజ్‌గంజ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఉమేష్‌ చంద్ర త్రిపాఠి ధ్రువీకరించారు. వారిపై కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నలుగురు యువకులు హిందూ జాగరణ్‌ మంచ్ అనే మితవాద సంస్థకు చెందినవారుగా భావిస్తున్నారు. పోలీసుల అదుపులో ఉన్నవారిని ఈ సంస్థ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఠాకూర్ ఉండగా, మరో ముగ్గురు రిషి లావానియా, సోను బాగెల్, విశేష్ కుమార్‌గా గుర్తించారు.

These saffron goons need to be told that Taj Mahal is the most visited monument bringing in crores every year from tourism. Don't even think of harming it!pic.twitter.com/Dq1RY7Kckx