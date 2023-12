Yash -Toxic | కొత్త సినిమా మొదలుపెట్టిన యశ్‌.. ‘టాక్సిక్’​ అంటూ స్పెషల్ వీడియో రివీల్​ చేసిన మేకర్స్

December 8, 2023 / 12:08 PM IST

Yash | ‘కేజీఎఫ్‌’ సిరీస్‌ చిత్రాలతో పాన్ ఇండియా వైడ్‌గా తిరుగులేని స్టార్‌డమ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు కన్నడ స్టార్ హీరో యష్‌. అయితే ‘కేజీఎఫ్‌-2’ తర్వాత యష్‌ చేయబోయే సినిమా ఎలా ఉంటుందోనని.. ఏ జానర్‌లో సినిమా చేస్తాడో అని దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే యష్ త‌న త‌దుప‌రి ప్రాజెక్ట్ ‘యష్‌-19’ ను అనౌన్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

యాశ్ 19గా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేకర్స్​ తాజాగా టైటిల్​ను రివీల్​ చేశారు. ‘టాక్సిక్​’ (Toxic) అనే పేరుతో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్లు చిత్ర బృందం ఓ స్పెషల్ వీడియో ద్వారా అనౌన్స్​ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మూవీ లవర్స్​ను ఆకట్టుకుంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతుంది. అయితే ఈ మూవీలో యశ్​కు జోడీగా సాయిపల్లవి నటించనున్నట్లు టాక్​. క‌న్న‌డ‌తో పాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా 2025 ఏప్రిల్ 10న‌ గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది.

