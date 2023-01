January 8, 2023 / 05:40 PM IST

కేజీఎఫ్‌తో కన్నడ సినిమా క్రేజ్‌ను వరల్డ్‌ వైడ్‌గా చాటి చెప్పాడు యశ్‌ (Yash). ఈ స్టార్ హీరో నేటితో 37వ పడిలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు యశ్‌కు భారీ ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ఫ్యాన్స్ యశ్‌ బాస్ పేరుతో కేక్‌ డిజైన్ చేయించి.. తమ ఫేవరేట్‌ యాక్టర్‌పై ఉన్న వీరాభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. యశ్‌కు కేజీఎఫ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్‌ నీల్ బర్త్ డే విషెస్‌ తెలియజేశాడు.

కాగా బర్త్‌ డే సందర్భంగా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. కన్నడ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ (KVN Production) యశ్‌తో 19వ ప్రాజెక్ట్‌కు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. యశ్‌ కేవీఎన్‌ ఫౌండేషన్‌ స్థాపకుడు వెంకట్‌ కే నారాయణతో కలిసి దిగిన ఫొటో ఇపుడు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ కన్నడ సినిమాలను నిర్మించడమే కాకుండా, ఫండింగ్‌, పంపిణీ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.

కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ కన్నడ గోల్డెన్‌ స్టార్‌గా పిలుచుకునే గణేశ్‌ నటించిన శకత్‌ సినిమాను నిర్మించింది. దీంతోపాటు చార్లీ 777, మదగజ, కోటిగొబ్బ 3, విక్రాంత్ రోన, తోటపురి లాంటి భారీ కన్నడ చిత్రాలకు కూడా కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్ ఫండింగ్‌ కంపెనీగా పనిచేసింది. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్‌ భారీ బడ్జెట్‌ సినిమా పొగరుని కూడా పంపిణీ చేసింది.

కన్నడ ప్రేక్షకులకు ప్రపంచస్థాయి సినిమాలు అందించడమే ధ్యేయంగా నిషా వెంకట్‌ కోనంకి-సుప్రీత్‌ నేతృత్వంలోని కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్ ముందుకెళ్తోంది. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్- యశ్‌ ఇండియా అతి పెద్ద సినిమాతో రాబోతున్నారా..? అంటూ రమేశ్‌ బాలా చేసిన ట్వీట్ ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

యశ్‌ 19పై రమేశ్‌ బాలా ట్వీట్..

Are KVN Productions & Yash coming together to make India’s Biggest Movie ?! #Yash19 @TheNameIsYash @KvnProductions#HBDRockingStarYash pic.twitter.com/uOf0OHbRLN

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 8, 2023