Project K | ప్రాజెక్ట్‌ K అంటే ఏమిటి..? మిస్టరీ చేధించేది ఆ రోజే : ప్రభాస్‌

July 13, 2023 / 04:52 PM IST

Project K | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) నుంచి వస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి ప్రాజెక్ట్‌ K (Project k). మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో రాబోతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లుక్స్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. టీజర్‌ సహా ఇతర అప్‌డేట్స్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌, అభిమానుల కోసం ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ చేశాడు ప్రభాస్‌.

ప్రాజెక్ట్‌ K అంటే ఏమిటి..? ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది క్యూరియాసిటీతో ఎదురుచూస్తున్న ఈ మిస్టరీకి సమాధానాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు ప్రాజెక్ట్‌ Kటీంలో చేరేందుకు రెడీగా ఉండండి. జులై 20న యూఎస్‌ఏలోని సాన్ డియాగోలో అదేంటో తెలుసుకోండి.. అని ట్వీట్ చేశాడు ప్రభాస్‌. ప్రాజెక్ట్‌ K టీజర్‌ను యూఎస్‌ఏలో గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ చేసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారని ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వార్తలను నిజం చేస్తూ..ప్రభాస్‌ చేసిన ట్వీట్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఇప్పటికే ప్రాజెక్ట్‌ K నుంచి దీపికా పదుకొనే లుక్‌తోపాటు ప్రభాస్‌ హ్యాండ్‌ లుక్‌ సినిమా హాలీవుడ్ స్థాయికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే , దిశా పటానీ, ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. మితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ప్రాజెక్ట్‌ Kలో కీలకం కాబోయే రైడర్స్‌ (యూనిఫార్మ్‌డ్‌ విలన్‌ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్‌ మేకింగ్‌, అసెంబ్లింగ్‌ వీడియో కూడా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.

ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రభాస్‌ మరోవైపు ప్రశాంత్‌ నీల్ డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న సలార్‌ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. సలార్‌ రెండు పార్టులుగా రానుంది. మారుతి డైరెక్షన్‌లో హార్రర్ కామెడీ మూవీ కూడా చేస్తున్నాడు.

#WhatisProjectK?! Get ready as we unveil the answer to this mystery that has captured the curiosity of millions across the world.

Join Team #ProjectK on July 20 at @Comic_Con, San Diego, USA.#Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/pg1Z2ZDGzv

— Prabhas (@PrabhasRaju) July 13, 2023