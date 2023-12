What About Sandeep Reddy Vanga Decision On Aa23

AA23 | సందీప్ రెడ్డి వంగా లైనప్‌లో స్పిరిట్‌, యానిమల్ పార్క్‌.. మరి AA23 సంగతేంటి..?

AA23 | ఐకాన్ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun)‌ సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. ఇదిలా ఉంటే అల్లు అర్జున్‌ మరోవైపు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌తో AA22 ప్రకటించగా.. యానిమల్‌ డైరెక్టర్‌ సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga)తో కూడా AA23 సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేశాడు.

December 21, 2023 / 07:07 PM IST

మరోవైపు యానిమల్‌తో సక్సెస్ అందుకున్న సందీప్ రెడ్డి వంగా సీక్వెల్‌ యానిమల్‌ పార్క్‌ కూడా ఉండబోతున్నట్టు ప్రకటించాడు. అయితే రీసెంట్‌గా యానిమల్ ప్రమోషనల్ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం ప్రభాస్‌తో చేయబోతున్న స్పిరిట్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టబోతున్నట్టు సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రకటించాడు. ఈ మూవీ షూటింగ్ 2024 అక్టోబర్‌లో మొదలుపెడతానని కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. స్పిరిట్‌ తర్వాత యానిమల్ సీక్వెల్‌ కొనసాగిస్తానని, 2026 ఫస్ట్‌ హాఫ్‌లో సీక్వెల్‌ మొదలవ్వొచ్చని కూడా హింట్ ఇచ్చాడు.

కాగా ప్రస్తుతం AA23కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. బన్నీ సినిమా గురించి సందీప్ రెడ్డిని అడిగితే.. రెండు పార్టీలు సినిమా చేసేందుకు రెడీ అన్నాయి. కానీ ప్రత్యేకించి అధికారికంగా ఏం ఫైనల్ కాలేదన్నాడు. ఈ లెక్కన స్పిరిట్, యానిమల్‌ పార్క్‌ పూర్తవ్వాలంటేనే కనీసం మూడేళ్లు పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బన్నీ సినిమాపై సందీప్‌ రెడ్డి వంగా క్లారిటీగా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేని స్థితిలో ఉండిపోయాడంటూ ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో ఓ న్యూస్ హల్ చల్ చేస్తోంది. మరి రాబోయే రోజుల్లో AA23పై సందీప్‌ రెడ్డి వంగా ఏదైనా క్లారిటీ ఇస్తాడేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

పార్ట్‌ 1కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సీక్వెల్‌కు కూడా సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఫస్ట్ పార్టును మించిన బడ్జెట్‌తో పుష్ప.. ది రూల్‌ను తెరకెక్కిస్తోంది.

National award winners for #PushpaTheRise – Icon Star @alluarjun and Rockstar @ThisIsDSP are here at the Grand Celebration ❤‍🔥 Celebrating the National Award Winners of TFI 💫#KoratalaSiva #NaveenYerneni #RaviShankar pic.twitter.com/3vUdxpV8v1 — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 21, 2023

