Jamuna | ఐకానిక్‌ పాత్రలతో జమున ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతారు : కే రాఘవేంద్రరావు

January 27, 2023 / 02:54 PM IST

Jamuna | అలనాటి సినీ తార జమున మృతిపట్ల సినీ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వస్తున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు కే రాఘవేంద్రరావు జమున మృతిపట్ల విచారం వ్యక్తం చేశారు. ‘ లెజెండరీ నటి జమున మృతి చెందడం బాధాకరం. కెరీర్‌లో ఆమె చేసిన ఐకానిక్ పాత్రలు, తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చేసిన సేవలకుగాను ఆమెను సినీ ప్రేక్షకాభిమానులు ఎప్పటికీ ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటారు. జమున కుటుంబ సభ్యులకు, ఆత్మీయులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా..’ అంటూ సంతాప దేశాన్ని ట్వీట్ చేశారు.

‘ 1964లో రాముడు భీముడు సినిమాతో సురేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ సినీ పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. జమున లీడ్ యాక్టర్‌గా ఈ సినిమా మొదలైంది. ఆమెను మిస్సవుతున్నాం. జమున మన హృదయాల్లో ఎప్పటికీ చెరగని స్థానాన్ని కలిగి ఉంటారు..’ అని సురేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్ ట్వీట్ చేసింది.

కే రాఘవేంద్రరావు సంతాపం..

Saddened by the passing of legendary actress #Jamuna garu. Will fondly remember her for all her iconic roles and her immense contribution to the industry. My condolences to her family and loved ones 🙏 pic.twitter.com/cnqStr9lDg

— Raghavendra Rao K (@Ragavendraraoba) January 27, 2023