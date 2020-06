నిజమైన ఆనందం పొందా : ఉపాసన కొణిదెల‌

హైదరాబాద్‌ : ఏదైనా తీసుకోవడం, పొందడంలో ఆనందం ఉంటుందేమో కానీ నిజమైన ఆనందం మాత్రం ఇవ్వడంలో ఉంటుందని అంటారు పెద్దలు. ఈ అనుభూతినే ఉపాసన కొణెదల పొందారు. ఈ విషయాన్ని ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు. వరల్డ్‌ వైడ్‌ ఫండ్‌ ఫర్‌ నేచర్‌ ఇండియా(WWF India) ఈ నెల 8, 9వ తేదీల్లో ఆమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌, నాగార్జునసాగర్‌-శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ఏరియాలోని ఫారెస్ట్‌ గార్డులకు బియ్యం పంపిణీ చేపట్టింది. 9వ తేదీన జరిగిన పంపిణీ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ దాతృత్వ రాయబారి ఉపాసన కొణెదల పాల్గొన్నారు. బియ్యం, ఇతర వస్తువులను ఫారెస్ట్‌ గార్డులకు అందజేశారు. దీనిపై ఆమె ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందిస్తూ... నిజంగా ఇది సంతోషకరమైన విషయమన్నారు. వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ను అడవిలో బ్రతికే ప్రజలను కాపాడుతున్నందుకు ఫారెస్ట్‌ గార్డులకు అతిపెద్ద కృతజ్ఞతలు అన్నారు.



Was a real pleasure. A big Thank you to our forest guards for protecting our wildlife & the people who live around the forest. @WWFINDIA https://t.co/JvNsTEiUxU