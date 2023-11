November 6, 2023 / 06:50 PM IST

War 2 | ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’తో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రముఖులు నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు గ్లోబల్‌ స్థాయిలో అలరిస్తోన్న ఎన్టీఆర్‌ ‘వార్2’ (War2)తో బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ‘వార్‌’కు సీక్వెల్‌గా అయాన్‌ ముఖర్జీ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్‌ నటిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఇందులో హృతిక్ రోషన్ కూడా మరో హీరోగా నటిస్తున్నారు. దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకుడు ప్రధాన నటీనటులు లేకుండా ఇటీవల స్పెయిన్‌లో ఒక షెడ్యూల్ షూటింగ్ పూర్తి చేశాడు.

తాజాగా ఈ చిత్రం గురించి మరో ఆసక్తిగా అప్‌డేట్ తెలుస్తోంది. వార్ 2 కోసం ఎన్టీఆర్ జనవరి 2024 నుండి డేట్స్ కేటాయించాడు. ‘దేవర’ షూట్‌ను ఈ ఏడాది చివర్లో పూర్తి చేయనున్నారు. తర్వాత వార్ 2 సెట్స్‌లో జాయిన్ అవుతారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపిస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందులో కైరా అద్వానీ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, యష్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

వార్‌ 2 షూటింగ్‌ విజువల్స్‌..

#War2 BTS :

Car Chase Action Sequence Shoot is going on…

Hrithik will Join them very soon…😉#War2 #HrithikRoshan #JrNTR ❤️#ManOfMassesNTR #Devara #Fighter pic.twitter.com/cfj8OIq5n5

— Scroll & Play (@scrollandplay) October 18, 2023