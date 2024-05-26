Dhruva Sarja | కన్నడ యాక్టర్ ధ్రువ సర్జా కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం కేడీ.. ది డెవిల్ (KDTheDevil). ప్రేమ్ (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్లు సంజయ్ దత్ (Sanjay Dutt), శిల్పాశెట్టితోపాటు రవిచంద్రన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా ఓ ఆసక్తికర వార్త తెరపైకి వచ్చింది. ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను ఆనంద్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దక్కించుకుంది.
ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆడియో రైట్స్ను ఏకంగా రూ.17.70 కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసిందంటే.. ధ్రువ సర్జా క్రేజ్ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ మూవీ డిసెంబర్లో విడుదల కానుంది. ధ్రువ సర్జా ఊరమాస్ అవతార్లో బైక్పై కత్తి తొడపై పెట్టుకొని రక్తపు మరకలతో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ పోస్టర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది. పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ మూవీని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
కేడీ.. ది డెవిల్ చిత్రం కన్నడతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ధ్రువ సర్జా దీంతోపాటు కన్నడలో యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో వస్తోన్న మార్టిన్లో నటిస్తున్నాడు. ఏపీ అర్జున్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీకి అర్జున్ సార్జా కథనందించాడు. అక్టోబర్ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
#KDTheDevil Audio Rights Bagged by Aanand Audio YouTube Channel
Sold for Double Digit Price 17.70 Crore 🔥🔥🤯🤯🤯🤯
Just #Prem Things 🔥
December release 💥💥💥#DhruvaSarja #KD pic.twitter.com/rpYI3Yc3HQ
— Pranooth Gowda (@pranooth_mp) May 26, 2024
ధ్రువ సర్జా మాస్ అవతార్..
Birthday wishes to the Action Prince @DhruvaSarja!
Brace yourself for the epic war ahead.#KD is about to ignite the battlefield 🔥#KDTheDevil @directorprems #VRavichandran @duttsanjay @TheShilpaShetty @Reeshmananaiah @KvnProductions @SUPRITH_87#HBDDhruvaSarja pic.twitter.com/g9mVx2zngz
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 6, 2023
కేడీ ది డెవిల్ టైటిల్ టీజర్..
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 #𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧 𝐃𝐡𝐫𝐮𝐯𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐣𝐚❤️
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀’𝐒 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐆𝐀, #𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐬 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐥𝐲💥
ಮಾರ್ಟಿನ್- మార్టిన్- மார்ட்டின்-
മാർട്ടിൻ- मार्टिन#MartinTheMovie… pic.twitter.com/nYxUhDOlIx
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 6, 2023