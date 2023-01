January 8, 2023 / 06:42 PM IST

టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya) ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ టైం రానే వచ్చింది. ఏయూ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతున్న ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యేందుకు చిరంజీవి (Chiranjeevi) , రవితేజ, డైరెక్టర్ గోపీచంద్‌ మలినేని అండ్ టీం స్పెషల్‌ ఫ్లైట్‌లో వైజాగ్‌కు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా దిగిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

చిరంజీవి రాక సందర్భంగా అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో ఏయూ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్ కు చేరుకుంటున్నారు. అభిమానులు ఓ వైపు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, మరోవైపు మాస్‌ మహారాజా భారీ కటౌట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. మూవీ లవర్స్‌, మెగా అభిమానులతో కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌ సందడిగా మారింది. పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి బాబీ (కేఎస్‌ రవీంద్ర) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది.

ఈ చిత్రంలో మాస్ మహారాజా రవితేజ పోలీసాఫీసర్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. శృతిహాసన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. వాల్తేరు వీరయ్య నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన బాస్‌ పార్టీ సాంగ్‌తోపాటు మిగిలిన పాటలు, టైటిల్‌ టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.

Team #WaltairVeerayya lands in Vizag for the MEGA MASS PARTY in style 😎🔥

Grand Pre-Release Event from 6 PM onwards🔥

📍AU Grounds,Vizag!

Watch Live!

– https://t.co/ELAotvi8oV

Mega⭐ @KChiruTweets @RaviTeja_offl @dirbobby @shrutihaasan @ThisIsDSP @MythriOfficial @MediaYouwe pic.twitter.com/3DvGAD5Pi4

— SivaCherry (@sivacherry9) January 8, 2023