Project Movie | ప్రాజెక్ట్‌-K మూవీ స్పెషల్‌ వీడియో రిలీజ్‌.. ఇది పక్కా హాలీవుడ్ సినిమానే..!

December 31, 2022 / 01:19 PM IST

Project Movie Special Video | ప్రభాస్‌ అభిమానులే కాదు, సినీ ప్రముఖుల సైతం ఎంతో ఆత్రుతగాఎదురు చూస్తున్న సినిమా ప్రాజెక్ట్‌-K. పాన్‌ ఇండియా హీరోగా స్టార్‌ ఇమేజ్‌ దక్కించుకున్న ప్రభాస్‌తో.. పాన్‌ వరల్డ్‌ సినిమాను ప్లాన్‌ చేశాడు నాగ్ అశ్విన్‌. ముందు నుండి ఈ సినిమాను ఇంటర్నేషనల్‌ లెవల్‌ తెరకెక్కిస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా కోసం కొత్త డిజైన్లతో కార్లు తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఒక సినిమా కోసం కొత్తగా కార్లు తయారు చేయడం ఏంటీ అని అందరూ ఆశ్చర్య పోయారు. ఇక దాంతో నాగ్‌ అశ్విన్‌ ఏదో పెద్దగా ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడు అనే క్లారిటీ అందరికి వచ్చేసింది. కాగా తాజాగా న్యూ ఇయర్‌ కానుకగా ప్రాజెక్ట్‌-K బృందం రీఇన్వెంటింగ్‌ ది వీల్‌ అని వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ వీడియోలో చిత్రబృందం ఒక వీల్‌ను తయారు చేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డారో చూపించారు. ప్రాజెక్ట్‌-K సినిమా కొత్తగా ఉండబోతుంది. ఈ సినిమా ఎలా చెయ్యాలో అనడానికి ఎక్కువ టైమ్‌ పడుతుంది. అన్ని కొత్తగా తయారు చేయాలి అంటూ గతంలో నాగ్ అశ్విన్‌ మాటలను జత చేస్తూ ఈ వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు. ఒక వీల్‌ కోసం యూనిట్‌ మొత్తం ఏ విధంగా కష్టపడ్డారో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. ఈ ఒక్క వీడియోతో ప్రాజెక్ట్‌-k మూవీ పాన్ వరల్డ్‌ లెవల్లో తెరకెక్కుతుందని క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఒక్క వీల్‌ కోసం ఇంత కష్టపడితే.. సినిమా కోసం ఇంకెంత కష్టపడుతున్నారో అని పలువురు నెటీజన్‌లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

సై-ఫై జాన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఫ్యూచ‌ర్ గురించి ఉంటుంద‌ని, వ‌ర‌ల్డ్ వార్-3 టైమ్ లైన్‌లో ఈ సినిమా జ‌రుగుతుంద‌ని సమాచారం. వైజ‌యంతీ మూవీస్ బ్యాన‌ర్‌పై అశ్వినీద‌త్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్‌కు జోడీగా దీపికా ప‌దుకొనే న‌టిస్తుంది. అమితాబ్ బ‌చ్చన్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు‌. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది చివర్లో లేదంటే 2024 సంక్రాంతికి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని సన్నాహాలు మేకర్స్‌ చేస్తున్నారు.

Starting our making series at the end of the year…

Here's the sneak peek into our world. #ProjectK

'𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐤𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐄𝐩 𝟏: 𝐑𝐞-𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐡𝐞𝐞𝐥': https://t.co/SjZmt5mPpD#Prabhas @SrBachchan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/oCupUpc5Am

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) December 31, 2022