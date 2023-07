July 21, 2023 / 04:42 PM IST

Vishwaksen | టాలీవుడ్‌లో ఉన్న మోస్ట్‌ ప్రామిసింగ్ హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు విశ్వక్‌సేన్‌ (Vishwaksen). ఈ ఏడాది ధమ్‌ కీ సినిమాతో ఆడియెన్స్ ముందుకొచ్చిన విశ్వక్‌ సేన్‌ ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ ప్రాజెక్టులను లైన్‌లో పెట్టాడు. వీటిలో రవితేజ దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న మూవీ ఒకటి. ఇటీవలే మొదటి షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే విశ్వక్‌సేన్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది.

‘కాదు అంటే కాదు.. ఇది పురుషులకు కూడా వర్తిస్తుంది. కాబట్టి అరవడం మానేసి.. కూల్‌గా ఉందాం. మనమంతా శాంతియుత వాతావరణంలో ఉన్నాం. అందుకే విశ్రాంతి తీసుకోండి.. ‘అంటూ ట్వీట్ చేశాడు మాస్ కా దాస్‌. ఇంతకీ విశ్వక్‌సేన్‌ చేసిన ట్వీట్ ఎవరిని ఉద్దేశించిందనే దానిపై సస్పెన్స్ నెలకొనడంతో తెగ ఆలోచనలో పడిపోయారు నెటిజన్లు, అభిమానులు. ఈ ట్వీట్ వెనుకున్న కారణాలపై విశ్వక్‌సేన్‌ నుంచి ఏదైనా క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఇదిలా ఉంటే విశ్వక్‌సేన్‌ కొన్ని నెలల క్రితం పాపులర్‌ నటుడు, దర్శకుడు అర్జున్ సార్జా (Vishwaksen)తో కలిసి ఓ సినిమాకు ఇచ్చాడు. అనుకోని కారణాలతో అర్జున్ ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించేశాడని తెలిసిందే. విశ్వక్‌సేన్ ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)వ సినిమా కూడా లాంఛ్ చేశాడు. VS 11 ఇటీవలే సెకండ్‌ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకుంది. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.

విశ్వక్‌ సేన్‌ మరోవైపు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌గా రాబోతున్న గామి (Gaami) చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. విద్యాధర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో చాందినీ చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ నిర్మిస్తున్న గామి విడుదల తేదీపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనుంది విశ్వక్‌ సేన్‌ టీం.

“No means no” applies to men as well, so let’s keep it cool and refrain from shouting. We’re all about that peaceful vibe here, so let’s just relax. ✌️

