VS 11 | కోరమీసంతో విశ్వక్‌ సేన్‌.. కొత్త సినిమా VS 11 లాంఛ్

April 26, 2023 / 02:52 PM IST

Vishwak sen | ఇటీవలే విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak sen) స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటించిన దాస్‌ కా ధమ్‌కీ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీ మిక్స్ డ్‌ టాక్ తెచ్చుకుంది. మరోవైపు ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)వ సినిమా కూడా ప్రకటించాడు. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చేశాడు విశ్వక్‌సేన్‌. VS 11 ఇవాళ పూజాకార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా లాంఛ్‌ అయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దిల్‌ రాజు క్లాప్ కొట్టారు.

ప్రొడక్షన్‌ నంబర్ 12గా వస్తున్న ఈ చిత్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్ మే రెండో వారంలో షురూ కానుంది. ఈ మూవీలో రాజోలు సుందరి అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో విశ్వక్‌ సేన్ పొట్టి హెయిర్‌తో, కోరమీసంతో కనిపించబోతున్నట్టు తాజా ఫొటోలతో అర్థమవుతోంది. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. యువన్ శంకర్ రాజా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నట్టు తెలుస్తోండగా.. దీనిపై అధికారిక అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

విశ్వక్‌ సేన్‌ మరోవైపు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న గామి (Gaami) లో కూడా నటిస్తున్నాడు. విశ్వక్‌ సేన్‌ ఈ మూవీలోఅఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు. విద్యాధర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో చాందినీ చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే గామి విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇవ్వనుంది టీం.

విశ్వక్‌ సేన్‌ VS 11 లాంఛ్..

Mass Ka Das @VishwakSenActor ~ #VS11 Begins! 🔥

Shoot commences from Mid of May 2023! ❤️‍🔥

