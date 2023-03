March 29, 2023 / 03:35 PM IST

Vishwak sen Next Movie | ఆరేళ్ల క్రితం ‘వెళ్లిపోమాకే’ అనే సినిమాతో సినీరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. తొలి సినిమాకే దిల్‌రాజు వంటి అగ్ర నిర్మాత సపోర్ట్ దొరకండంతో ఇక తిరుగులేదు అనుకున్నాడు. కానీ తీరా సినిమా డిజాస్టర్ అయింది. దాంతో మళ్లీ ఫోటోలు, వీడియోలు గట్రా పట్టుకుని తిరగని ఆఫీస్‌ లేదు. అప్పుడే తరుణ్‌ భాస్కర్‌ కంట పడి నలుగురిలో ఒకడిగా ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ సినిమాలో చాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో సైకో వివేక్‌గా కాస్తో కూస్తో మంచి క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మూడో సినిమాకే దర్శకుడిగా మారి ‘ఫలక్‌నుమా దాస్‌’ చేశాడు. ఈ సినిమా కమర్షియల్‌గా భారీ విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాతో విశ్వక్‌కు తిరుగులేని క్రేజ్‌ వచ్చింది. ఆ తర్వాత హిట్‌, పాగల్, అశోక వనం ఇలా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో టాలీవుడ్‌లో మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నాడు.

ఒకే జానర్‌లో అతుక్కుపోకుండా పలు జానర్‌లలో సినిమాలు చేస్తూ జనాలను ఆకట్టుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఇక ఇటీవలే ‘దాస్‌ కా ధమ్‌కీ’తో మరో హిట్‌ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. గతవారం ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ కంప్లీట్‌ చేసుకుని లాభాల బాట పట్టింది. ఇక ప్రస్తుతం విశ్వక్‌ రెండు సినిమాలను సెట్స్‌ మీదుంచాడు. అందులో ఒకటి షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకోగా.. మరోటి ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులలో బిజీగా ఉంది. కాగా తాజాగా విశ్వక్‌ మరో సినిమాను పట్టాలెక్కించాడు. ప్రముఖ లిరిసిస్ట్‌ కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ తన 11వ సినిమా చేస్తున్నాడు. ‘ఛల్‌ మోహన్‌రంగ’ సినిమాతో దర్శకుడిగా మారిన కృష్ణ చైతన్యకు తొలి సినిమానే మిశ్రమ ఫలితాన్ని అందించింది.

ఆ సినిమా ఫలితం తేడా కొట్టడంతో కృష్ణ చైతన్య మళ్లీ నాలుగేళ్ల వరకు మెగాఫోన్‌ పట్టలేదు. ఆయన తొలి సినిమాకు కథనందించిన త్రివిక్రమ్‌ ఈ సారి నిర్మాతగా మారాడు. సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి తన స్వంత బ్యానర్‌ అయిన ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన స్పెషల్‌ వీడియోను విడుదల చేసింది. సామాజిక నిబంధలను ధిక్కరించే ప్రపంచంలో.. నలుపు, తెలుపు అనేవి ఉండవు. కేవలం బూడిద మాత్రమే ఉంటుంది అంటూ వీడియోలో తెలిపారు. ఒక్క వీడియోతోనే సినిమాపై విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ పెరిగింది. ముఖ్యంగా యువన్‌ శంకర్‌ రాజా నేపథ్య సంగీతం వేరే లెవల్లో ఉంది. ప్రస్తుత ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్ మీదకు వెళ్లనుంది.

In a world that defies Social Norms, There’s no black & white! Only Grey 😎

Presenting our Mass Ka Das @VishwakSenActor in a never before seen Mass Grey Shade in #VS11 🔥

▶️ https://t.co/IgLa3apHDl#HBDVishwakSen 💟

A @thisisysr Musical 🎶

Written & Directed by… pic.twitter.com/kxMsQB7N9m

— Naga Vamsi (@vamsi84) March 29, 2023